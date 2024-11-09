Re: «Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские...

Отправлено: - 17:18

И не только Хлебный Дом, но и Алтын Дан , и великое МНОЖЕСТВО мельниц по области, то есть - был рынок конкуренции купли-продаж зерна.

Лет 10-15 назад были и такие же урожаи и даже поболее нынешнего - и тем не менее все мы легко продавали зерно и покупатели БЕГАЛИ за нами и цены были ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ и АДЕКВАТНЫЕ по сравнению с гербицидами, соляркой, новой техникой и запчастями.

Сейчас из мельниц остались только всего лишь НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ штук по области которым ЛЕГКО договориться между собой по ценам на зерно и нету ни Хлебного Дома, ни Алтын Дана- вместо них - ОГРОМНАЯ, ЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАННАЯ и НЕПОВОРОТЛИВАЯ государственная АО "Продкорпорация", которой вопросы фермеров - до ОДНОГО места.



То есть - нету ПЕРЕРАБОТКИ, в те недалёкие времена Казахстан - занимал первые места в мире по производству муки!!!!



Потом к рулю в Минсельхозе пришли откровенные ДИЛЕТАНТЫ и НЕПРОФЕССИОНАЛЫ- ставленники крупных финансово-промышленных групп которые призваны были решать узко только и только ИХ задачи, и которым было абсолютно НАСРАТЬ на интересы государства и фермеров.



И все эти заседания ассоциации и прочих союзов фермеров и их просьбы и письма государю - бумага которой можно подтереться.