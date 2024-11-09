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«Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские аграрии ищут ответ на «проклятый» вопрос, что сеять, чтобы выгодно продать
«Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские аграрии ищут ответ на «проклятый» вопрос, что сеять, чтобы выгодно продать
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