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≡ 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину Октябрьской революции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50457
100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину Октябрьской революции
Отправлено: 08.11.24 - 17:03
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В Павлодаре сорванная ураганом ель разбила памятник Ленину в одном из городских скверов. Как сообщили в акимате, это случилось в ночь на 8 ноября. Сильный ветер обрушил дерево, которое упало на памятнику Ленину.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16931
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 08.11.24 - 17:03
#1
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Сделайте новый памятник и поставьте там
В чем проблема?
Социалисты и коммунисты Казахстана скинуться
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2107
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 08.11.24 - 18:11
#2
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Цитата:
"Из-за порывов штормового ветра на памятник Ленину обрушилось дерево. При падении с постамента скульптура разбилась на мелкие детали и восстановлению не подлежит", -

Источник:
Цитата:
abaika95:
Сделайте новый памятник и поставьте там В чем проблема?


И кому этот идол нужен? Эпоха коммуняк ушло в не бытье..на свалку истории..и формалином всё это место обработать..
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
164
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 08.11.24 - 18:48
#3
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Новость ещё раз доказывающая свою бессмысленность акимов? так что ли понимать? Мало ли чего в стихию рушится, а тут 100 летний памятник не видевший ремонта с 80х, ну я в этом уверен почемуто. Бюстов по стране любых много, поставить без помпы и пусть стоит. Это часть истории! А то если каждая эпоха будет уничтожать памятники историческим личностям у нас не будет никогда никакой истории, и будем мы Булатами и Иванами родства своего не помнющими....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6205
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 08.11.24 - 19:00
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
этом уверен почемуто.

Там написано в 2022 году реставрировали на деньги павлодарцев
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1658
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 08.11.24 - 22:10
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И кому этот идол нужен? Эпоха коммуняк ушло в не бытье..на свалку истории..и формалином всё это место обработать..


....нам надо на него молиться!!!!! блогадаря вождю революции мы сали страной,он хоть нам глаза открыл....читать, писать научил....заветы В.И.Ленина бессмертны,....
вождь призывал «учиться, учиться и учиться»...помнишь?
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
164
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 09.11.24 - 15:39
#6
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Дааа, видимо Шариковы ещё долго будут воду баламутить в стране...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2107
Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...
Отправлено: 09.11.24 - 16:17
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
блогадаря вождю революции мы сали страной,он хоть нам глаза открыл....читать, писать научил....заветы В.И.Ленина бессмертны,...

Ага..только за нами плетутся Куба и Венесуэла. А так мы впереди планеты всей..на завтра будет лучше... правда это слово почернело от частого употребления а так будет лучше...главное у нас в друзьях Северная Корея и Иран!
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