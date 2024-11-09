«Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины, которая ушла от мужа-тирана, а сейчас спасает мать от избиений отца
Отправлено: 09.11.24 - 14:24
Сегодня, 9 ноября, ровно год, как убили Салтанат Нукенову. Судебный процесс по этому делу стал поворотным в теме бытового насилия в Казахстане. И в этот день мы делимся историей нашей новой героини. Читать новость
Сегодня, 9 ноября, ровно год, как убили Салтанат Нукенову
А завтра как год и одни сутки, после завтра год и двое суток… Почему , когда молодые дурочки так сказать выбирают себе алкашей в мужья, мы каждый раз вспоминаем какую то Салтанат? Причем это в абсолютно каждой статье про алкашей
Мужу было удобно, что зарплата жены покрывала расходы дома, а он мог отдавать деньги своим родным. - Во многих казахстанских семьях – это норма: помимо своей семьи, содержать еще и родственников мужа, а в южных регионах страны возведено в ранг традиции, - отмечает наша героиня.
Дочитываю до этого и не понимаю, это журналисты выдумали для хорошего текста эту ложь или как? Я что, у моей жены нет зарплаты, и я как казах обязан ее заставить работать и помогать каким то родственникам дебилам, которые бухают и ничего делать не могут? По моему это пипец , не рассказ
....вот и построили нновый Казахстан,мужики водку жрут да баб своих дубастят,к томуже бабы до поры любят и терпят...... и как мы сможим построить цивиллизованное демократическое общество если до сегоднешнего дня у большенства наших граждан средневековые традиции от которых они не хотят отказаться.....тяжело из головы село выбить....
Такое ощущение что история эта высосана из пальца! Бьёт а она ему рожает одного за другим.. Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения.
Цитата:
родом из Шанхая2022: ....вот и построили нновый Казахстан,
А причём тут только новый Казахстан? У других по другому что ли? Мне кажется воспитание девушки в семье где было вседозволенность играют очень большую роль..Раз бьёт вещи в руки и девичья фамилия, зачем доводить до криминала?
Сейчас посетителей на этом форуме: 113, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 113
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать