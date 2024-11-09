Отправлено: - 14:33

о Марина не зависела от мужа, зарабатывала так же, как он, бы

Цитата:Ужас!У южан жены работают и возможно среди чужих мужиков?Муж тряпка значит, а не муж.Если моя жена пойдет при моей жизни пахать среди мужиков, застрелю себя сам тогда..