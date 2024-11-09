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≡ «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины, которая ушла от мужа-тирана, а сейчас спасает мать от избиений отца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50457
«Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины, которая ушла от мужа-тирана, а сейчас спасает мать от избиений отца
Отправлено: 09.11.24 - 14:24
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Сегодня, 9 ноября, ровно год, как убили Салтанат Нукенову. Судебный процесс по этому делу стал поворотным в теме бытового насилия в Казахстане. И в этот день мы делимся историей нашей новой героини.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42174
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 14:24
#1
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Цитата:
Сегодня, 9 ноября, ровно год, как убили Салтанат Нукенову

А завтра как год и одни сутки, после завтра год и двое суток…
Почему , когда молодые дурочки так сказать выбирают себе алкашей в мужья, мы каждый раз вспоминаем какую то Салтанат?
Причем это в абсолютно каждой статье про алкашей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42174
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 14:29
#2
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Цитата:
партнера-абьюзера.

Есть партнеры геи, транцы , мужчина и женщина и другие, кто такой партнер абузер?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42174
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 14:33
#3
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Цитата:
о Марина не зависела от мужа, зарабатывала так же, как он, бы

Ужас!
У южан жены работают и возможно среди чужих мужиков?
Муж тряпка значит, а не муж.
Если моя жена пойдет при моей жизни пахать среди мужиков, застрелю себя сам тогда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42174
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 14:40
#4
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Цитата:
Мужу было удобно, что зарплата жены покрывала расходы дома, а он мог отдавать деньги своим родным. - Во многих казахстанских семьях – это норма: помимо своей семьи, содержать еще и родственников мужа, а в южных регионах страны возведено в ранг традиции, - отмечает наша героиня.

Дочитываю до этого и не понимаю, это журналисты выдумали для хорошего текста эту ложь или как?
Я что, у моей жены нет зарплаты, и я как казах обязан ее заставить работать и помогать каким то родственникам дебилам, которые бухают и ничего делать не могут?
По моему это пипец , не рассказ
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1658
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 15:34
#5
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....вот и построили нновый Казахстан,мужики водку жрут да баб своих дубастят,к томуже бабы до поры любят и терпят...... и как мы сможим построить цивиллизованное демократическое общество если до сегоднешнего дня у большенства наших граждан средневековые традиции от которых они не хотят отказаться.....тяжело из головы село выбить....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7193
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 15:34
#6
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Вообще не понимаю,как брат может лупить сестрёнку,пьяный муж супругу? Если случись с моей дочерью подобное, зять будет повешен на первой же берёзе,сразу же скажу об этом в начале всего
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2107
Re: «Романтики не было, а нож к горлу был…» - История женщины,...
Отправлено: 09.11.24 - 16:13
#7
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Цитата:
Как рассказала Марина, уже спустя год после знакомства муж впервые поднял на нее руку. Но... она простила. И ни один раз прощала избиения потом.

Источник:
Цитата:
В декабре родился старший сын, в марте 2015-го - второй, в 2016-м - дочь.

Источник:


Такое ощущение что история эта высосана из пальца! Бьёт а она ему рожает одного за другим.. Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
....вот и построили нновый Казахстан,

А причём тут только новый Казахстан? У других по другому что ли? Мне кажется воспитание девушки в семье где было вседозволенность играют очень большую роль..Раз бьёт вещи в руки и девичья фамилия, зачем доводить до криминала?
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