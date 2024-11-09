Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...

Отправлено: - 15:18

Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//



Он же НЕ ИЗБРАННЫЙ, а НАЗНАЧЕННЫЙ по партийному списку и поэтому и БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ и выглядело это , примерно так: "...ты тут никто и звать тебя никак, и таких как ты, желающих на место депутата Мажлиса - тут великое множество - завтра с утра будешь говорить всем что в Казахстане будет один часовой пояс и он единственно правильный, понял..."

Абиль, только и сказал: "..яволь..." и взял под козырёк.