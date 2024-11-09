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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
136
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 09:28
#13576
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Цитата:
saba:
В Ютубе попалось нечаянно


Это самый короткий анекдот, который я слышал ...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 09:39
#13577
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в 1886 году публицист Н. В. Шелгунов про французов в этом контексте уже не вспоминает: «Непременно нам кто-нибудь да гадит, то немец, то поляк, то жид. Право уж пора бы кончить с подобным младенчеством и школьничеством, авось дела наши пошли бы лучше»[10].
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 09:46
#13578
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Цитата:
simkst:
Это самый короткий анекдот, который я слышал ...

Вы имеете в виду , что я целенаправленно искал? Я просто подписан на телеканал "Дождь" и там периодически выскакивают подобные опросы, а тут громкое название Глас народа, любопытство взяло верх! Кстати если искать там много всего гораздо более худшего для России найти можно. А это всего лишь опрос и ярко показывает на мой взгляд влияние пропаганды, любой не только российской!
К сожалению или к счастью мы здесь в Казахстане можем говорить только про себя, про своё правительство, нам почему то никто не гадит, никакая англичанка и мы не окружены скопищем врагов, мечтающих как бы сделать нам бяку!

[Исправлено: saba, 09.11.2024 - 10:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24814
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 11:26
#13579
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Цитата:
saba:
можем говорить только про себя, про своё правительство, нам почему то никто не гадит, никакая англичанка и мы не окружены скопищем врагов, мечтающих как бы сделать нам бяку!

И само собой, ЛГБТ повестка не извне идёт, а чисто внутренние дела, типичные для Казахстана. Или все таки англичанка гадит? :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 12:08
#13580
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Цитата:
maxsaf:

Вы прекращайте здесь кремлёвскую пропаганду нести!
Сказано же ж ( ):
"Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе. <...>. Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад...
Европеец должен гораздо больше взаимодействовать с остальным миром, в противном случае он вторгнется в нас посредством разных путей и способов"
Вот!
Потому эти "цивилизаторы" и снисходят до нас, просвещают, учат жизни, воспитывают... Дабы мы из своих диких джунглей не влезли к ним со своим рылом.
И вообще, ЛГБТ у нас веками было и есть ( ): и батыры, и писатели, и прочие личности были геями.
Так шА, не надо тутЬ! А то ишш...
На святое замахнулись... :-x

[Исправлено: Skeptic, 09.11.2024 - 13:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 12:55
#13581
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Цитата:
maxsaf:
ЛГБТ повестка не извне идёт,

Что вас всех ЛГБТ это так плющит? Мне как выразился Виталий по барабану, кто и что делает в своей спальне. Есть они в Казахстане? Есть! Были? Наверное были. Будут? Точно будут как их не запрещай! Законов физики ещё никто не отменял. Всякое действие вызывает противодействие,чем больше их притесняешь, тем больше они на глаза лезть будут! так что первыми пропагандистами ЛГБТ можно назвать тех, кто всячески педалирует эту тему. Тех же самых депутатов! Я вообще за то, чтобы у каждого человека было своё личное пространство, куда вход государству и обществу запрещён! А то скоро выйти на улицу невозможно будет, какой нибудь запрет сразу нарушишь и огребёшь! И здоровым ты должен быть не ради себя, а ради государства, все дурные привычки вон, кальяны запретить(ни разу не пробовал), в кустики по маленькому не бегать. Лучше лопнувший мочевой пузырь, чем нарушить приличия в обществе!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42174
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 14:09
#13582
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Цитата:
maxsaf:

Да наверно, стирает города, уничтожая сотни тысяч и тех и этих, кстати он хочет стереть именно 5 областей, как он узнал, что стерев и присоединив эти 5 областей, он спасет русских, а в остальных областях живут негры что ли или азиаты, ведь он не собирается нападать на всю Украину?
Значит все таки там другой народ, а не русские, которых он в первую очередь уничтожает?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.11.24 - 14:14
#13583
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Цитата:
saba:
В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!". Занавес.


Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.

Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.

Прямая речь Г.Грефа:
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