Re: "Лазейка для госорганов". Депутат раскрыл причины...

Отправлено: - 14:05

Депутат Мажилиса на все 100% прав! Правительство, видя что депутаты Парламента "карманные", делают с бюджетными деньгами как сами желают! Долги накапливают, а депутатам Парламента РК плевать на безобразия, творимые исполнительной властью. На местах, маслихаты вообще неграмотные во всех отношениях и тоже карманные, боясь подать голос, т.е. "ручные", как женщины с юга. Созданы бесчисленные фонды, разбазаривают Национальный Фонд, бюджетные деньги раздают налево и направо, на всякие хотелки и на устранение бардака, созданного при правлении бывшего президента! Молодец Аймагамбетов А, светлая голова! Вот его нужно ставить спикером Мажилиса Парламента!