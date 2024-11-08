Отправлено: - 18:24

абике:



Цитата:У СМИ всегда есть возможность лично появиться на месте аварии и посмотреть, что, где и как порвалось.Не всем это интересно. Ибо "жареного" мало.Представляю, как разочарованы сейчас эти "республиканские СМИ"... Не тот масштаб "трагедии", на котором они могли бы свои "рейтинги" приподнять...