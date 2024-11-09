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≡ "Лазейка для госорганов". Депутат раскрыл причины дефицита бюджета Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50455
"Лазейка для госорганов". Депутат раскрыл причины дефицита бюджета Казахстана
Отправлено: 09.11.24 - 09:52
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Депутат Мажилиса, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов раскрыл причины дефицита бюджета Казахстана. По мнению Аймагамбетова, причиной в определенной степени является существующее бюджетное законодательство.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
942
Re: "Лазейка для госорганов". Депутат раскрыл причины...
Отправлено: 09.11.24 - 09:52
#1
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Выделяют, потом его надо освоить до конца года. Поэтому не хватает потом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
426
Re: "Лазейка для госорганов". Депутат раскрыл причины...
Отправлено: 09.11.24 - 14:05
#2
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Депутат Мажилиса на все 100% прав! Правительство, видя что депутаты Парламента "карманные", делают с бюджетными деньгами как сами желают! Долги накапливают, а депутатам Парламента РК плевать на безобразия, творимые исполнительной властью. На местах, маслихаты вообще неграмотные во всех отношениях и тоже карманные, боясь подать голос, т.е. "ручные", как женщины с юга. Созданы бесчисленные фонды, разбазаривают Национальный Фонд, бюджетные деньги раздают налево и направо, на всякие хотелки и на устранение бардака, созданного при правлении бывшего президента! Молодец Аймагамбетов А, светлая голова! Вот его нужно ставить спикером Мажилиса Парламента!
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