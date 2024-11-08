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≡ "Пункт назначения" по-костанайски: дело о смертельном ДТП рассматривает суд в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50451
"Пункт назначения" по-костанайски: дело о смертельном ДТП рассматривает суд в Костанайской области
Отправлено: 08.11.24 - 18:57
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В аварию попало пять машин, причем четыре из них ехали за грузовиком, загруженным стволами деревьев. Нет, это не пересказ сцены из хоррора "Пункт назначения 2", после которой многие зрители боятся ехать за лесовозами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6197
Re: "Пункт назначения" по-костанайски: дело о...
Отправлено: 08.11.24 - 18:57
#1
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следуя ехала за грузовиком,
Лучше бы исправить.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2395
Re: "Пункт назначения" по-костанайски: дело о...
Отправлено: 08.11.24 - 20:07
#2
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Исправил. Спасибо
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