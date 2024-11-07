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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 22:44
#13561
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Цитата:
abaika95:
Давно так не хохотался Бомбежки Берлина это больше про вред германии чем помощь СССР))

Санкции бьют по всей России, включая детей, пенсионеров и тех, кто вообще голосовать не ходит и не при делах. А финансовая помощь Украине бьёт по России точечно, там где это наиболее эффективно. Поэтому да, санкции приносят какую-то пользу Украине, но не достаточную, чтобы ограничиваться исключительно санкциями. Хотя вреда они приносят в целом больше России, потому что размазаны по всем слоям на всех территориях.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 22:47
#13562
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Цитата:
111:
второй сосед, который за соседа замужем

Иди, проспись :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 23:35
#13563
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Цитата:
111:
Это примерно так, тьфу тьфу, банда врывается к тебе в дом

Не в дом, а в магазин.

Цитата:
111:
потому что вы в семье говорите на русском

пишем ценники на русском

Цитата:
111:
убивает кого то и и тд

Штрафуют

Цитата:
111:
ты берешь оружие у соседа и отбиваешься.

Не, молча уезжаю

:-P :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 01:38
#13564
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Цитата:
saba:
Что теперь Максаф с Гогой делать будут, как переживут такое, не представляю!

----Ну во первых с днём рождения !
---Да ничего делать не буду . Пройденный этап , есть знайки и незнайки . А есть всезнайки , которые всюду нос суют , лишь бы отметиться . И это их проблемы личные , показывать свою глупость .Нельзя быть специалистом по всем вопросам , хотя некоторые пытаются это показать , и от этого комментарии очень глупо выглядят . А когда ещё лайками хвастают - вообще жесть . Но я не специалист , это лучше к психологу или психиатру , уж не знаю . Спасибо , что Инстограмма нет . А вам ещё раз всего самого хорошего !!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6197
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 06:02
#13565
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Спасибо всем за поздравления! Всем счастья, удачи в делах и мирного неба над головой!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16931
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 17:11
#13566
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Цитата:
maxsaf:
Санкции бьют по всей России, включая детей, пенсионеров и тех, кто вообще голосовать не ходит и не при делах.

Пусть уезжают
Лучше санкции пусть бьют чем бомбы правильно?
Немцев вон никто не спрашивал и бомбили всех подряд,детей,стариков, женщин Цитата:
maxsaf:
Поэтому да, санкции приносят какую-то пользу Украине, но не достаточную, чтобы ограничиваться исключительно санкциями. Хотя вреда они приносят в целом больше России, потому что размазаны по всем слоям на всех территориях.

Все что приносит вред России выгодно Украине
Разве не так?
Не может тётенька расплатится картой МИР в Европе. Ну и нефиг в Европу летать
Сиди дома если вы такие скрепные дофига
Не везут немецкие машины в Россию,ну ездите на своих москвичах слизаных у Китая
Товары какие-то европейские не завозятся,ну ниче переживете

В чем проблема то?
Тоесть тётенька отправила мужика на войну с Украиной и всей НАТОй как сказал ей Путин
Мужик там убивает натовских солдат
А тётенька ещё хочет натовские продукты использовать? Морда не треснет?))
Война это война
Лишения должны терпеть все в стране агрессоре
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 17:28
#13567
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Цитата:
maxsaf:
Не в дом, а в магазин.

То есть вот это вот, погибшие мама и дочь, они в магазине погибли?
И это нормально что твой этнический народ погибает от русского мира, и отцу этому теперь что, лизать сапоги убийцам предлагаешь?

Русскоязычное Запорожье, где русские с России убивают русских с Украины.

[Исправлено: 111, 08.11.2024 - 18:29]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 17:54
#13568
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Цитата:
111:

--Ссылка где ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6197
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 18:50
#13569
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Цитата:
Гога:
Ссылка где ?

Да ладно Гога, если смотреть новостные видео, то там их полно! Я бы просто не стал их здесь показывать, понятно идет война, а она всегда ужасна! Все эти сказки про высокоточное оружие работают только там , где нет противодействия.Например США против ИГИЛА, Россия против сирийских повстанцев против Асада и т.д.Ночью вот по Харькову ФАБами бомбанули, там есть видео. Россия говорит по военным объектам, а на видео женщин выносят раненых. Высокоточное оружие это миф !
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 19:15
#13570
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Цитата:
111:
где русские с России убивают русских с Украины.

Так, ещё раз: если это один народ, то зачем между ними границы? Выходит Путин правильно делает, раз стирает границы, объединяет обратно единый народ? Получается, виноваты те, кто мешает воссоединению одного народа воедино.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.11.24 - 19:17
#13571
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Цитата:
abaika95:
Все что приносит вред России выгодно Украине Разве не так?

Где я говорил, что это не так? Спор ни о чем. Я лишь сказал, что антироссийские санкции не так сильно помогают Украине, как прямая финансовая поддержка. Разве не так?
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