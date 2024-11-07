Отправлено: - 22:44

abaika95:

Давно так не хохотался Бомбежки Берлина это больше про вред германии чем помощь СССР))

Цитата:Санкции бьют по всей России, включая детей, пенсионеров и тех, кто вообще голосовать не ходит и не при делах. А финансовая помощь Украине бьёт по России точечно, там где это наиболее эффективно. Поэтому да, санкции приносят какую-то пользу Украине, но не достаточную, чтобы ограничиваться исключительно санкциями. Хотя вреда они приносят в целом больше России, потому что размазаны по всем слоям на всех территориях.