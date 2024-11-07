abaika95: Давно так не хохотался Бомбежки Берлина это больше про вред германии чем помощь СССР))
Санкции бьют по всей России, включая детей, пенсионеров и тех, кто вообще голосовать не ходит и не при делах. А финансовая помощь Украине бьёт по России точечно, там где это наиболее эффективно. Поэтому да, санкции приносят какую-то пользу Украине, но не достаточную, чтобы ограничиваться исключительно санкциями. Хотя вреда они приносят в целом больше России, потому что размазаны по всем слоям на всех территориях.
saba: Что теперь Максаф с Гогой делать будут, как переживут такое, не представляю!
----Ну во первых с днём рождения ! ---Да ничего делать не буду . Пройденный этап , есть знайки и незнайки . А есть всезнайки , которые всюду нос суют , лишь бы отметиться . И это их проблемы личные , показывать свою глупость .Нельзя быть специалистом по всем вопросам , хотя некоторые пытаются это показать , и от этого комментарии очень глупо выглядят . А когда ещё лайками хвастают - вообще жесть . Но я не специалист , это лучше к психологу или психиатру , уж не знаю . Спасибо , что Инстограмма нет . А вам ещё раз всего самого хорошего !!!
maxsaf: Санкции бьют по всей России, включая детей, пенсионеров и тех, кто вообще голосовать не ходит и не при делах.
Пусть уезжают Лучше санкции пусть бьют чем бомбы правильно? Немцев вон никто не спрашивал и бомбили всех подряд,детей,стариков, женщин Цитата:
maxsaf: Поэтому да, санкции приносят какую-то пользу Украине, но не достаточную, чтобы ограничиваться исключительно санкциями. Хотя вреда они приносят в целом больше России, потому что размазаны по всем слоям на всех территориях.
Все что приносит вред России выгодно Украине Разве не так? Не может тётенька расплатится картой МИР в Европе. Ну и нефиг в Европу летать Сиди дома если вы такие скрепные дофига Не везут немецкие машины в Россию,ну ездите на своих москвичах слизаных у Китая Товары какие-то европейские не завозятся,ну ниче переживете
В чем проблема то? Тоесть тётенька отправила мужика на войну с Украиной и всей НАТОй как сказал ей Путин Мужик там убивает натовских солдат А тётенька ещё хочет натовские продукты использовать? Морда не треснет?)) Война это война Лишения должны терпеть все в стране агрессоре
То есть вот это вот, погибшие мама и дочь, они в магазине погибли? И это нормально что твой этнический народ погибает от русского мира, и отцу этому теперь что, лизать сапоги убийцам предлагаешь? Русскоязычное Запорожье, где русские с России убивают русских с Украины.
Да ладно Гога, если смотреть новостные видео, то там их полно! Я бы просто не стал их здесь показывать, понятно идет война, а она всегда ужасна! Все эти сказки про высокоточное оружие работают только там , где нет противодействия.Например США против ИГИЛА, Россия против сирийских повстанцев против Асада и т.д.Ночью вот по Харькову ФАБами бомбанули, там есть видео. Россия говорит по военным объектам, а на видео женщин выносят раненых. Высокоточное оружие это миф !
111: где русские с России убивают русских с Украины.
Так, ещё раз: если это один народ, то зачем между ними границы? Выходит Путин правильно делает, раз стирает границы, объединяет обратно единый народ? Получается, виноваты те, кто мешает воссоединению одного народа воедино.
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