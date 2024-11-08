Re: 100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину...

Отправлено: - 18:48

Новость ещё раз доказывающая свою бессмысленность акимов? так что ли понимать? Мало ли чего в стихию рушится, а тут 100 летний памятник не видевший ремонта с 80х, ну я в этом уверен почемуто. Бюстов по стране любых много, поставить без помпы и пусть стоит. Это часть истории! А то если каждая эпоха будет уничтожать памятники историческим личностям у нас не будет никогда никакой истории, и будем мы Булатами и Иванами родства своего не помнющими....