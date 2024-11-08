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≡ "Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50451
"Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
Отправлено: 08.11.24 - 15:14
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Согласно выводам экспертов, тело Шойтасова нашли в позе на коленях, а во рту у него был ком земли, который не мог попасть туда самостоятельно. Эксперт предположила, что Сербокрыл перед смертью заставил полицейского "жрать землю".
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1548
Re: "Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком...
Отправлено: 08.11.24 - 15:14
#1
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Такую мразь только на пожизненное.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
376
"Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
Отправлено: 08.11.24 - 15:37
#2
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Только на пожизненное, хотя жаль расстрел отменили, в США он есть, и в СССР он был, у нас нет, криминалист специальность интеллектуальная, хороший криминалист штучный специалист, это быдло нужно показательно осудить, вот на это все свое инстаграмм войско бросьте, чтобы до самого недалекого дошло, что убивать нельзя, а убивать сотрудника это вообще смертельно, эту дурь про месть и прочее нужно выбить из этой башки

[Исправлено: ОГПУ, 08.11.2024 - 16:43]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2105
"Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
Отправлено: 08.11.24 - 16:40
#3
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Цитата:
Перед тем, как пойти к Шойтасову, Сербокрыл пошел к следователю Заскалько, напротив фамилии которого тоже писал: "Зарежу" и рисовал кресты. Но Заскалько не оказалось дома.

Источник:


Очень повезло следователю! Теперь этого ****** ждёт долгая и мучительная смерть!

[Исправлено: Gljuk, 08.11.2024 - 17:11]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
424
Re: "Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком...
Отправлено: 08.11.24 - 18:25
#4
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Нужно народу требовать у главы гос-ва, чтобы вернули смертную казнь! Иначе без неё никак в нашем гос-ве, где потеряли страх за содеянное! Мрази должны чувствовать, что кара будет обязательна, особенно за убийства!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6197
"Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
Отправлено: 08.11.24 - 18:38
#5
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Цитата:
абике:
народу требовать у главы гос-ва,

Я против! Знаю про количество судебных ошибок, и даже одна несправедливо загубленная жизнь - это чересчур! А кроме того ,кто сказал, что быстрая смерть это хуже долгой бесцельной жизни в камере, тем более у нас в ПОСТ СССР!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6197
"Зарежу, гусь" - На процессе по делу о жестоком убийстве полицейского прошли прения
Отправлено: 08.11.24 - 18:53
#6
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Это не камера для Брейвика в Норвегии!
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