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Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50451
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Казахстаном возникают вопросы «практического толка», касающиеся в том числе того, как обезопасить экономические и торговые связи от санкций США. Вместе с тем он подчеркнул, что республика остается для России союзником.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 376
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает
[Исправлено: ОГПУ, 08.11.2024 - 13:16]
[Исправлено: ОГПУ, 08.11.2024 - 13:16]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5957
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 12:46
Хотят обезопасить торговые связи от санкций США, ох, уж эти многоходовочники! .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42167
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 13:52
Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 114
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 15:55
зачем он здесь нужен?
не пускать его
не пускать его
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2105
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 16:47
Цитата:
Зачем? В России принцип, "Назло бабушке отморожу уши", "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком")))! зерно в России совсем низкого качества, покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...
ОГПУ:
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых,
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых,
Зачем? В России принцип, "Назло бабушке отморожу уши", "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком")))! зерно в России совсем низкого качества, покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16931
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:05
Цитата:
Мы в ЕАЭС с ними
Они нам границу закрыли для транзита зерна
Нафиг упал такой союзник вообще?
Не союзник а чёрти что
ОГПУ:
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает
Мы в ЕАЭС с ними
Они нам границу закрыли для транзита зерна
Нафиг упал такой союзник вообще?
Не союзник а чёрти что
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15535
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:20
Цитата:
Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию. При этом наши мукомолы кричали что склады забиты и не кому продавать. Откройте границу.
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы?
abaika95:
Нафиг упал такой союзник вообще?
Нафиг упал такой союзник вообще?
Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию. При этом наши мукомолы кричали что склады забиты и не кому продавать. Откройте границу.
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16931
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:24
Цитата:
Россия пострадала без нашей муки как-то?
Капля в море
А у нас убытки без транзита
Цитата:
Согласен
Пусть исключат нас из еаэс))
Чё нет то?
Vit:
Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию.
Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию.
Россия пострадала без нашей муки как-то?
Капля в море
А у нас убытки без транзита
Цитата:
Vit:
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы?
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы?
Согласен
Пусть исключат нас из еаэс))
Чё нет то?
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 135
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:59
Цитата:
А ПРУФ можно ?
ПолиграфЪ Боярышников:
покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...
покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...
А ПРУФ можно ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11420
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 18:01
Цитата:
---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?
111:
Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?
Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?
---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2105
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 18:15
Цитата:
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ!
Может быть вам там помогут.
Гога:
---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?
---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ!
Может быть вам там помогут.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6197
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 18:41
Цитата:
О, наконец то узнал, что всегда требует Максаф от 111 го. А я то думал взаимности хочет
simkst:
О, наконец то узнал, что всегда требует Максаф от 111 го. А я то думал взаимности хочет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 424
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 18:48
Делает упор, что нужно помогать друг другу, "ведь если у гос-в нет вопросов друг к другу, то это не отношения! А куда девать ЕАЭС, ведь там постоянные вопросы друг к другу. Сейчас после избрания Трампа президентом, РФ нужны особые отношения, чтобы и Казахстан попал под санкции, а если нет, то недружественная страна. Причем тут мука граждане, ратующие за муку! С голоду никто не умер! Сейчас в РФ, видимо начинаются проблемы с отношениями и поэтому идут движения.
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