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≡ Всемирная выставка сыров: костанайские лучше голландских!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50450
Всемирная выставка сыров: костанайские лучше голландских!
Отправлено: 08.11.24 - 18:36
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Торговая марка «Садчиковское» завоевала третье место на международном конкурсе Cheese Open 2024, обойдя 360 образцов конкурентов из 16 стран. Костанайский «Голландский» признан лучшим в сравнении с продукцией из самой Голландии.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
424
Re: Всемирная выставка сыров: костанайские лучше голландских!
Отправлено: 08.11.24 - 18:36
#1
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Какие молодцы! Вот вам пример того, что у нас тоже могут многое, остается только захотеть! Кто хочет работать, тот работает, а не разбрасывается словами, еще раз доказывая, что от него самого зависит его положение в обществе. В гос-ве должна быть жизненная позиция к тем, кто все время просит деньги у гос-ва: Кто не работает, тот не ест! Кто не хочет работать на благо народа, надо обязательно заставить, кто не может, научить. Для этого есть все рычаги. Расхлябанность и безответственность некоторых, ведет страну в тупик и в неверие в будущее!
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