Re: Всемирная выставка сыров: костанайские лучше голландских!

Отправлено: - 18:36

Какие молодцы! Вот вам пример того, что у нас тоже могут многое, остается только захотеть! Кто хочет работать, тот работает, а не разбрасывается словами, еще раз доказывая, что от него самого зависит его положение в обществе. В гос-ве должна быть жизненная позиция к тем, кто все время просит деньги у гос-ва: Кто не работает, тот не ест! Кто не хочет работать на благо народа, надо обязательно заставить, кто не может, научить. Для этого есть все рычаги. Расхлябанность и безответственность некоторых, ведет страну в тупик и в неверие в будущее!