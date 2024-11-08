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≡ Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50450
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Казахстаном возникают вопросы «практического толка», касающиеся в том числе того, как обезопасить экономические и торговые связи от санкций США. Вместе с тем он подчеркнул, что республика остается для России союзником.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
376
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
#1
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Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает

[Исправлено: ОГПУ, 08.11.2024 - 13:16]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5957
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 12:46
#2
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Хотят обезопасить торговые связи от санкций США, ох, уж эти многоходовочники! :lol: :lol: :lol: .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42167
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 13:52
#3
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Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
114
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 15:55
#4
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зачем он здесь нужен?
не пускать его
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2105
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 16:47
#5
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Цитата:
ОГПУ:
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых,


Зачем? В России принцип, "Назло бабушке отморожу уши", "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком")))! зерно в России совсем низкого качества, покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16931
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:05
#6
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Цитата:
ОГПУ:
Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает


Мы в ЕАЭС с ними
Они нам границу закрыли для транзита зерна
Нафиг упал такой союзник вообще?
Не союзник а чёрти что
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15535
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:20
#7
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Цитата:
abaika95:
Нафиг упал такой союзник вообще?

Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию. При этом наши мукомолы кричали что склады забиты и не кому продавать. Откройте границу.
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16931
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:24
#8
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Цитата:
Vit:
Во времена коронавируса, Казахстан запретил вывоз муки в Россию.

Россия пострадала без нашей муки как-то?
Капля в море
А у нас убытки без транзита
Цитата:
Vit:
Ну и нафиг РФ такой союзник как мы?

Согласен
Пусть исключат нас из еаэс))
Чё нет то?
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
135
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 17:59
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
покупают муку у нас что бы запустить макаронные фабрики...


А ПРУФ можно ?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11420
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 18:01
#10
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Цитата:
111:
Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?

---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2105
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 18:15
#11
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Цитата:
Гога:
---Факты есть ? Или как всегда - лишь бы отметиться ?


Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ!
Может быть вам там помогут.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6194
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 18:41
#12
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Цитата:
simkst:

О, наконец то узнал, что всегда требует Максаф от 111 го. А я то думал взаимности хочет :-)
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
424
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 18:48
#13
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Делает упор, что нужно помогать друг другу, "ведь если у гос-в нет вопросов друг к другу, то это не отношения! А куда девать ЕАЭС, ведь там постоянные вопросы друг к другу. Сейчас после избрания Трампа президентом, РФ нужны особые отношения, чтобы и Казахстан попал под санкции, а если нет, то недружественная страна. Причем тут мука граждане, ратующие за муку! С голоду никто не умер! Сейчас в РФ, видимо начинаются проблемы с отношениями и поэтому идут движения.
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