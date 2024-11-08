Отправлено: - 17:05

ОГПУ:

Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает

Цитата:Мы в ЕАЭС с нимиОни нам границу закрыли для транзита зернаНафиг упал такой союзник вообще?Не союзник а чёрти что