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≡ "Никакой критической ситуации нет!" - Порывы на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50450
"Никакой критической ситуации нет!" - Порывы на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 08.11.24 - 18:13
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"Порывы были не на новых, а на старых трубах", - с этого начал брифинг заместитель акима Рудного Талгат САКТАГАНОВ. Чиновники были особо обеспокоены именно тем, что республиканские СМИ сообщили о повреждении замененных труб системы отопления.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
424
Re: "Никакой критической ситуации нет!" - Порывы на...
Отправлено: 08.11.24 - 18:13
#1
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СМИ обязаны проверить информацию, которую дал на брифинге зам. акима, считая, что СМИ лукавят, позорят акимат, а иначе весь их накопленный авторитет "улетит в трубу".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1799
Re: "Никакой критической ситуации нет!" - Порывы на...
Отправлено: 08.11.24 - 18:24
#2
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Цитата:
абике:

У СМИ всегда есть возможность лично появиться на месте аварии и посмотреть, что, где и как порвалось.
Не всем это интересно. Ибо "жареного" мало.
:-) Представляю, как разочарованы сейчас эти "республиканские СМИ"... Не тот масштаб "трагедии", на котором они могли бы свои "рейтинги" приподнять...
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