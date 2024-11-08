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≡ Выделение 88 млн тенге департаменту полиции стало самым дискуссионным вопросом на сессии Костанайского облмаслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50450
Выделение 88 млн тенге департаменту полиции стало самым дискуссионным вопросом на сессии Костанайского облмаслихата
Отправлено: 08.11.24 - 18:07
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На новое аппаратно-программное обеспечение было запрошено 88 млн тенге. Споры об обоснованности таких затрат разгорелись еще накануне сессии, на заседании постоянных депутатских комиссий 7 ноября.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
424
Выделение 88 млн тенге департаменту полиции стало самым дискуссионным вопросом на сессии Костанайского облмаслихата
Отправлено: 08.11.24 - 18:07
#1
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Наконец-то, благодаря 2-3 депутатам маслихата появилась активность в решении существенных проблем в Костанайской области! Ведь до этого, все депутаты, особенно тем, кого выбрали случайно или по недоразумению, молчали как рыба, лишь занимая место в депутатском корпусе маслихата. Наверное надо идти депутатом в маслихат и
вот тогда будет необходимо представлять интересы населения региона, выбравшего депутатом вместо "карманных"! Пора уже, пора!

[Исправлено: абике, 08.11.2024 - 19:07]
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