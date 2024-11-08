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Выделение 88 млн тенге департаменту полиции стало самым дискуссионным вопросом на сессии Костанайского облмаслихата
Выделение 88 млн тенге департаменту полиции стало самым дискуссионным вопросом на сессии Костанайского облмаслихата
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