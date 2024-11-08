Отправлено: - 13:09

ОГПУ:

Ударьте по коммуналке автопробегом, или первенство по футболу проведите, на худой конец легкоатлетический забег устройте, может прекратятся аварии

Цитата:Так 30 марта в Иоанно-Богословский кафедральный собор в Рудном (Парковая, 55) привозили Ковчег с мощами великого святого – Святителя Николая Чудотворца В этот день ходили рудничане поклониться святыне, что бы не было коммунальных аварии в Рудном, не помогло что ли? Неужели патриарх Московский и всея Руси Кирилл,(в миру Владимир Михайлович Гундяев) что то не то отправил в Рудный...