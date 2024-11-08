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≡ Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной аварии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50446
Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной аварии
Отправлено: 08.11.24 - 10:58
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Видео фонтана воды, бьющего из земли в ночь с 7 на 8 ноября на ул. Топоркова, прислали "НГ" читатели. К полуночи в домах уже не было отопления - в частности, района, который рудничане называют Шанхаем, на улицах Майлина и Шевченко.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
376
Re: Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной...
Отправлено: 08.11.24 - 10:58
#1
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Ударьте по коммуналке автопробегом, или первенство по футболу проведите, на худой конец легкоатлетический забег устройте, может прекратятся аварии
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7190
Re: Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной...
Отправлено: 08.11.24 - 11:06
#2
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Вроде грозились вообще на Шанхай не давать тепло,даже газовые магистрали туда проложили, многие плакались мол дорого газ в дом завалить, котел надо купить и прочее. Если бы они (жители того района) во сколько обходится тепло на частном секторе в Кокшетау,вообще не смели бы что-то там говорить. Многие там газгольдер закапывают себе на участке за 3 млн и одна зима обходится в один млн
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2101
Re: Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной...
Отправлено: 08.11.24 - 13:09
#3
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Цитата:
ОГПУ:
Ударьте по коммуналке автопробегом, или первенство по футболу проведите, на худой конец легкоатлетический забег устройте, может прекратятся аварии


Так 30 марта в Иоанно-Богословский кафедральный собор в Рудном (Парковая, 55) привозили Ковчег с мощами великого святого – Святителя Николая Чудотворца В этот день ходили рудничане поклониться святыне, что бы не было коммунальных аварии в Рудном, не помогло что ли? Неужели патриарх Московский и всея Руси Кирилл,(в миру Владимир Михайлович Гундяев) что то не то отправил в Рудный...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1548
Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной аварии
Отправлено: 08.11.24 - 15:28
#4
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Гундяю надо чёрного баранА резать в рудном :lol:
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