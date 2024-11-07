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≡ "Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50446
"Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
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Сенатор Амангельды Толамисов подверг критике планы правительства по распределению грантов в зависимости от лиг вузов. Это повлияет и на справедливость распределения грантов, считает депутат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6191
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
#1
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Каким растением в Казахстане можно заменить плющ? Берёзкой? Сомневаюсь, что это официальное название противной травы. Хотя звучало бы красиво. КГУ член Лиги Берёзки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1798
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 20:27
#2
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Смысла - ноль круглый. Тупая попытка обезьянничанья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42166
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 21:20
#3
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Цитата:
увеличить риски социальной несправедливости", – сказал Толамисов


Этот депутат не понимает, что у нас все время так?
Что богатые учатся в одних вузах, кто победнее, в других и тд?
Ну да,есть там гранты у некоторых с детдома и евреев по моему,они могут поступить несколько человек на курс и все.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
85
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 08.11.24 - 11:12
#4
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Там, где создавались эти "лиги", они создавались не по указке и решениям сверху. Они создавались как-то сами, и престиж у них появлялся также ни сам по себе по решению сверху. Чтоб получить престиж и показать уровень образования, можно, например, выпустить восемь президентов страны.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
426
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 08.11.24 - 12:14
#5
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Министру для начала нужно определиться зачем в Казахстане нужны ВУЗы, с какой целью? Исходя из этого уже принимать решения. Пока по решениям видно, что планируется расслоение общества на аристократию и чернь. Именно для этого лиги и создавались на западе. Как защитная реакция аристократии на вынужденное (под давлением потребностей общества) расширение круга студентов. Кто вступит в лигу а кто нет решает лига, а не принадлежность учебному заведению, и критерием отбора там далеко не знания или способности.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
134
"Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
Отправлено: 08.11.24 - 12:58
#6
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Цитата:
EvilWizard:
выпустить восемь президентов страны.


Президенты США окончили следующие вузы:

Гарвардский университет. В нём учились 8 президентов США.
Йельский университет. Его окончили 5 президентов.
Колледж Уильяма и Мэри в Вирджинии. В нём учились 3 президента.
Принстон. В нём учились 2 президента.
Военную академию Соединённых Штатов (Уэст-Пойнт). Её закончили Грант и Дуайт Эйзенхауэр.
Некоторые президенты вообще не получили высшего образования. Например, первый президент США Джордж Вашингтон

из яндекса
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