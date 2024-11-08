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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Казахстаном возникают вопросы «практического толка», касающиеся в том числе того, как обезопасить экономические и торговые связи от санкций США. Вместе с тем он подчеркнул, что республика остается для России союзником.