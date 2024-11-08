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≡ Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50446
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Казахстаном возникают вопросы «практического толка», касающиеся в том числе того, как обезопасить экономические и торговые связи от санкций США. Вместе с тем он подчеркнул, что республика остается для России союзником.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
376
Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от санкций США - МИД РФ
Отправлено: 08.11.24 - 11:38
#1
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Господин Лавров, откройте границы для нашего экспорта зерновых, а то тут отдельные персонажи настолько ошалели, что угрожают судиться с Россией, у них видишь ли зерно пропадает

[Исправлено: ОГПУ, 08.11.2024 - 13:16]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5957
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 12:46
#2
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Хотят обезопасить торговые связи от санкций США, ох, уж эти многоходовочники! :lol: :lol: :lol: .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42166
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 13:52
#3
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Неужели похититель украинских детей налаживает связи через Казахстан детской работорговли?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
114
Re: Россия и Казахстан стремятся обезопасить торговые связи от...
Отправлено: 08.11.24 - 15:55
#4
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зачем он здесь нужен?
не пускать его
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