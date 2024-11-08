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≡ Минтруда не ведет учет работающих пенсионеров в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50445
Минтруда не ведет учет работающих пенсионеров в Казахстане
Отправлено: 08.11.24 - 12:24
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Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что учет работающих пенсионеров не ведется. Ведомство также не ответило, сколько человек в Казахстане имеют право на ранний выход на пенсию.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6191
Минтруда не ведет учет работающих пенсионеров в Казахстане
Отправлено: 08.11.24 - 12:24
#1
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Меня всегда умиляет такой подход к делу, сначала наговорить глупостей, а потом заявлять, что слова вырваны из контекста.Я даже её оправдания выслушал , от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется! И зачем надо было сейчас народ
будоражить, если ничего не будет меняться в ближайшие два года ? А за два года и министра могут уволить и правительство в отставку отправить!

[Исправлено: saba, 08.11.2024 - 13:25]

[Исправлено: saba, 08.11.2024 - 13:26]
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