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Минтруда не ведет учет работающих пенсионеров в Казахстане
Минтруда не ведет учет работающих пенсионеров в Казахстане
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