Отправлено: - 13:26

Тимур Гафуров:

А о преступлении, предусмотренном УК РК.

Цитата:Прошу пардону, а где там преступление? Вот это "мы нашли тушку с предположительно следами отравления"-не преступление. У меня тут сосед крыс травит (и правильно делает), я мышей травлю, так эти местные придурошные бездомные собаки потом жрут этих, уже мертвых, грызунов. Тоже потом иногда ходят квёлые и пырей активно потребляют (думаю не надо пояснять зачем собаки трескают траву). А иногда прямо таки и подыхают. И вот лично я фиг его знает то ли это ими клещ особо забористый попитался, а клещей с них можно каждый день по пригоршне собирать, то ли крыс с мышами обожрались, а то ли с мусорки близлежащего магазина чего-нибудь протухшего. Вот почему эти активисты решили что тех собак кто-то целенаправленно отравляет? Сейчас извините "сезон, все не желательные гости активно в дома и сараи прутся? Почему они не могли точно также объесться дохлых крыс с мышами?