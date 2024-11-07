Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...

Отправлено: - 12:14

Министру для начала нужно определиться зачем в Казахстане нужны ВУЗы, с какой целью? Исходя из этого уже принимать решения. Пока по решениям видно, что планируется расслоение общества на аристократию и чернь. Именно для этого лиги и создавались на западе. Как защитная реакция аристократии на вынужденное (под давлением потребностей общества) расширение круга студентов. Кто вступит в лигу а кто нет решает лига, а не принадлежность учебному заведению, и критерием отбора там далеко не знания или способности.