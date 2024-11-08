Re: Порыв теплотрассы: зима в Рудном началась с коммунальной...

Отправлено: - 11:06

Вроде грозились вообще на Шанхай не давать тепло,даже газовые магистрали туда проложили, многие плакались мол дорого газ в дом завалить, котел надо купить и прочее. Если бы они (жители того района) во сколько обходится тепло на частном секторе в Кокшетау,вообще не смели бы что-то там говорить. Многие там газгольдер закапывают себе на участке за 3 млн и одна зима обходится в один млн