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≡ "Необъяснимое решение" - Депутат возмущена планами приватизировать ЦОНы в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50445
"Необъяснимое решение" - Депутат возмущена планами приватизировать ЦОНы в Казахстане
Отправлено: 07.11.24 - 16:22
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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила недовольство решением по приватизации Центров обслуживания населения. Депутат заявила о необходимости провести ревизию на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42165
Re: "Необъяснимое решение" - Депутат возмущена планами...
Отправлено: 07.11.24 - 16:22
#1
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Кто то скупил все здания?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1798
Re: "Необъяснимое решение" - Депутат возмущена планами...
Отправлено: 07.11.24 - 20:36
#2
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А разве "в части процесса приема и выдачи документов" исключена возможность торговли личными данными? Кому в голову пришла идея такого "разделения"?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1295
Re: "Необъяснимое решение" - Депутат возмущена планами...
Отправлено: 08.11.24 - 09:07
#3
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У агашек подросло следующее поколение, которым надо как то обеспечить кусок хлеба с черной икрой, вот и организуют очередную структуру- прокладку, которая будет сдирать деньги с населения, не делая ничего полезного.
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