Отправлено: - 13:03

в 8 утра на дежурство вышло около 90 единиц техники. Их задачей было произвести очистку тротуаров и дорог первой категории

Цитата:А площадь перед областным акиматом - это конечно же дорога первой категории?Утром и в обед ездил по городу и не видел ни одной из тех "90 единиц" техники. При этом люди не могли выехать из лога Алтынсарина в сторону центра (часть до сих пор на летней резине), неплохо бы там было посыпать с утра, а то и светофор отключить.