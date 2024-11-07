Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана

Отправлено: - 22:31

Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё. Люди вспоминаю только тогда, когда власти начинают воду мутитить. я ДУМАЮ ОТ ТОГО И МУТЯТ ЧТО В ИХ РЯДАХ УЖЕ ПОЛНО ТАКИХ! Вот потихоньку и продвигают тему, изучать они собрались! как на практике? Будете растлевать и смотреть что из этого выйдет? Правильно выше сказано, запретить и строго наказывать! Это чуждое явление для человека. Есть генетически больные люди, пусть их изучают тихо по тихому. Не нужно афишировать и превращать в обыденность эту гадость! Закройте свои окна овертона!