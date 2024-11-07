Re: Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье...

Отправлено: - 21:43

Ну вот у нас тут армию расширяют

Ищут добровольцев в тербаты

Мамаши орут что их дети не обязаны долг родине отдавать

А у нас 60 тыс взрослых людей живших всю жизнь на гос обеспечении (за счёт народа) и их девать некуда и пристроить не могут



На военные курсы их отправляйте,обучайте парней и девчат. Создавайте контрактные части а потом в военные городки на гос обеспечение дальше. Всеровно контрактники у нас так и так есть так почему не набирать их из детдомов?

Не вижу в этом ничего плохого

Ребенок из дет дома психологически привыкает что ему все должны и часто в свободной от дет дома жизни они не могут найти себя, спиваются,побираюися и становятся бомжами



А тут из одной казармы в другую

Человек уже привык к этому

Он всю жизнь по распорядку живёт в общежитии с такими же

Так они лучше приспособятся ко взрослой жизни

И квартиры им не надо строить бюджетные. Офицерские городки и так обеспечены жильем да и служебных квартир на армию не жалеют



Чем не выход?