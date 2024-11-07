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≡ Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье в 2023 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50442
Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье в 2023 году
Отправлено: 07.11.24 - 21:13
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Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье в 2023 году, заявил депутат сената Геннадий Шиповских. Указал он и на другие проблемы в работе государства с этой группой населения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42164
Re: Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье...
Отправлено: 07.11.24 - 21:13
#1
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Вот в мусульманских странах говорят нет брошенных, потому что там сильно веруют в Бога.
Так что же делают в нашим мечетях эти якобы мусульмане молясь тысячами и сотнями тысяч, в то время как в этой стране они выкидывают столько своих детей на улицу?
Хождение по мечетям, эти понты тогда зачем?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16925
Re: Лишь 809 из 62 тыс. детей-сирот в Казахстане получили жилье...
Отправлено: 07.11.24 - 21:43
#2
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Ну вот у нас тут армию расширяют
Ищут добровольцев в тербаты
Мамаши орут что их дети не обязаны долг родине отдавать
А у нас 60 тыс взрослых людей живших всю жизнь на гос обеспечении (за счёт народа) и их девать некуда и пристроить не могут

На военные курсы их отправляйте,обучайте парней и девчат. Создавайте контрактные части а потом в военные городки на гос обеспечение дальше. Всеровно контрактники у нас так и так есть так почему не набирать их из детдомов?
Не вижу в этом ничего плохого
Ребенок из дет дома психологически привыкает что ему все должны и часто в свободной от дет дома жизни они не могут найти себя, спиваются,побираюися и становятся бомжами

А тут из одной казармы в другую
Человек уже привык к этому
Он всю жизнь по распорядку живёт в общежитии с такими же
Так они лучше приспособятся ко взрослой жизни
И квартиры им не надо строить бюджетные. Офицерские городки и так обеспечены жильем да и служебных квартир на армию не жалеют

Чем не выход?
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