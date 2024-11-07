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≡ Причину неприятного запаха и смога в микрорайонах Костаная намерены установить экологи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50442
Причину неприятного запаха и смога в микрорайонах Костаная намерены установить экологи
Отправлено: 07.11.24 - 21:31
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На неприятный запах и смог в 5-м, 6-м и 7 микрорайонах местные жители жалуются уже несколько недель. Они отмечают, что "дышать на прогулке свежим воздухом невозможно, открыть окна в квартире тоже, так как стоит постоянный запах гари".
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1523
Re: Причину неприятного запаха и смога в микрорайонах Костаная...
Отправлено: 07.11.24 - 21:31
#1
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Цитата:
Как только прокуратура подтвердит регистрацию проверки Источник:

они, что, тоже понюхать запланировали???
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1523
Причину неприятного запаха и смога в микрорайонах Костаная намерены установить экологи
Отправлено: 07.11.24 - 21:37
#2
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и это уже несколько лет так.
выходишь с утра (особенно когда безветрие) из подъезда, в нос то ли химия, то ли еще что-то.
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