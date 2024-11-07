Отправлено: - 21:20

увеличить риски социальной несправедливости", – сказал Толамисов

Цитата:Этот депутат не понимает, что у нас все время так?Что богатые учатся в одних вузах, кто победнее, в других и тд?Ну да,есть там гранты у некоторых с детдома и евреев по моему,они могут поступить несколько человек на курс и все.