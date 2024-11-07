НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50442
"Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Амангельды Толамисов подверг критике планы правительства по распределению грантов в зависимости от лиг вузов. Это повлияет и на справедливость распределения грантов, считает депутат.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6189
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким растением в Казахстане можно заменить плющ? Берёзкой? Сомневаюсь, что это официальное название противной травы. Хотя звучало бы красиво. КГУ член Лиги Берёзки.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1798
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 20:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла - ноль круглый. Тупая попытка обезьянничанья.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42164
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 21:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
увеличить риски социальной несправедливости", – сказал Толамисов


Этот депутат не понимает, что у нас все время так?
Что богатые учатся в одних вузах, кто победнее, в других и тд?
Ну да,есть там гранты у некоторых с детдома и евреев по моему,они могут поступить несколько человек на курс и все.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS