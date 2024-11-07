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≡ Депутат: "От кого они скрывают зарплату Черчесова?"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50442
Депутат: "От кого они скрывают зарплату Черчесова?"
Отправлено: 07.11.24 - 21:16
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Депутат Сената Дархан Кыдырали выразил резкую критику в адрес Казахстанской федерации футбола за неутешительные результаты работы в различных направлениях. По его мнению, ситуация в отечественном футболе требует серьезных изменений и более эффективного управления.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42164
Re: Депутат: "От кого они скрывают зарплату...
Отправлено: 07.11.24 - 21:16
#1
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А сам депутат свою не скрывает?
От народа своего?
Зачем нам зп какого то тренера?
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