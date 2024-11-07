Отправлено: - 15:49

maxsaf:



Не факт. Америка может резко прекратить помощь, тем самым прекратить войну и выйти победителями, как ни странно.

Цитата:Цитата:Это примерно так, тьфу тьфу, банда врывается к тебе в дом, потому что вы в семье говорите на русском, убивает кого то и и тд., ты берешь оружие у соседа и отбиваешься.И вот у соседа в семье главнее его становится второй сосед, который за соседа замужем, отбирает свое оружие.Бандиты идут к твоим детям чтоб убить их, получается тебя принудили к миру?Ты будешь защищать своих детей до конца, взяв топор и вилы лежащие у тебя в сарае, или будешь просто смотреть как твоих детишек убивают , приучая тебя к миру и что?Тебя принудят сесть с бандитами после этого и отпить чаю и пожрать беша, и все?Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?