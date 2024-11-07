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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 15:49
Цитата:
Цитата:
Это примерно так, тьфу тьфу, банда врывается к тебе в дом, потому что вы в семье говорите на русском, убивает кого то и и тд., ты берешь оружие у соседа и отбиваешься.
И вот у соседа в семье главнее его становится второй сосед, который за соседа замужем, отбирает свое оружие.
Бандиты идут к твоим детям чтоб убить их, получается тебя принудили к миру?
Ты будешь защищать своих детей до конца, взяв топор и вилы лежащие у тебя в сарае, или будешь просто смотреть как твоих детишек убивают , приучая тебя к миру и что?
Тебя принудят сесть с бандитами после этого и отпить чаю и пожрать беша, и все?
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?
maxsaf:
Цитата:
Не факт. Америка может резко прекратить помощь, тем самым прекратить войну и выйти победителями, как ни странно.
Это примерно так, тьфу тьфу, банда врывается к тебе в дом, потому что вы в семье говорите на русском, убивает кого то и и тд., ты берешь оружие у соседа и отбиваешься.
И вот у соседа в семье главнее его становится второй сосед, который за соседа замужем, отбирает свое оружие.
Бандиты идут к твоим детям чтоб убить их, получается тебя принудили к миру?
Ты будешь защищать своих детей до конца, взяв топор и вилы лежащие у тебя в сарае, или будешь просто смотреть как твоих детишек убивают , приучая тебя к миру и что?
Тебя принудят сесть с бандитами после этого и отпить чаю и пожрать беша, и все?
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:04
Да и там в Инсте что хорошо, жалобщики пачками не жалуются на меня редакциям и редакция не сочиняет и сочиняет правила против меня одного, как то по свободнее что ли.
Никогда не думал что НГ иногда душит своими новоявленными правилами, разрабатываемыми только с помощью какой то шайки ненавистников..
Ну и просто интересна новая соцсеть, пока что
Никогда не думал что НГ иногда душит своими новоявленными правилами, разрабатываемыми только с помощью какой то шайки ненавистников..
Ну и просто интересна новая соцсеть, пока что
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:04
Инстасамец?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:06
Цитата:
Ну нет конечно же, да и времени сейчас просто в обрез почему то, писать везде
Vit:
Ну нет конечно же, да и времени сейчас просто в обрез почему то, писать везде
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 18:46
Сегодня у нашего доса Сабы двойной праздник. Поздравляю с днем рождения. И всех с великим праздником революции)) Желаю здоровья и кучу бабла.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:02
Цитата:
Я в твою бредятину уже даже вникать не хочу. Иди куда шел.
111:
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?
Я в твою бредятину уже даже вникать не хочу. Иди куда шел.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:06
Цитата:
У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец
maxsaf:
Иди куда шел.
Иди куда шел.
У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:07
Цитата:
Если Трамп закончит войну за три дня - Америка так засияет, что глазам больно станет.
Цитата:
Ну, пусть и дальше требует, Украина к НАТО пока что никакого отношения не имеет.
Цитата:
Санкции это больше про вред России, а не про помощь Украине. Так что не вижу сложностей в прекращении финансирования.
saba:
Совсем Америка не может прекратить помощь, ибо тогда где же "сияние града на холме".
Совсем Америка не может прекратить помощь, ибо тогда где же "сияние града на холме".
Если Трамп закончит войну за три дня - Америка так засияет, что глазам больно станет.
Цитата:
saba:
Да и напомню. во время пришествия Трампа в качестве 45 го президента, именно он требовал от других стран НАТО существенного увеличения военного бюджета
Да и напомню. во время пришествия Трампа в качестве 45 го президента, именно он требовал от других стран НАТО существенного увеличения военного бюджета
Ну, пусть и дальше требует, Украина к НАТО пока что никакого отношения не имеет.
Цитата:
saba:
Да и санкции начались по моему тоже при Трампе.
Да и санкции начались по моему тоже при Трампе.
Санкции это больше про вред России, а не про помощь Украине. Так что не вижу сложностей в прекращении финансирования.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:09
Цитата:
Ну он же в Инстаграм шел? Вот пусть туда и дует, там ему ещё больше лайков напихают
Vit:
У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец
У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец
Ну он же в Инстаграм шел? Вот пусть туда и дует, там ему ещё больше лайков напихают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:10
Цитата:
Ты уже успел там рассказать, как тебя здесь унижали?
111:
Да и там в Инсте что хорошо, жалобщики пачками не жалуются на меня
Да и там в Инсте что хорошо, жалобщики пачками не жалуются на меня
Ты уже успел там рассказать, как тебя здесь унижали?
s
(Полноправные пользователи)
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- 133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:57
Цитата:
ИНСТАМАЛЕЦ )
106 публикаций 68 подписчиков 39 подписок
Vit:
Инстасамец?)
Инстасамец?)
ИНСТАМАЛЕЦ )
106 публикаций 68 подписчиков 39 подписок
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 20:47
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 21:06
Цитата:
Эту бредятину так делают с твоим этническим народом, который ты хочешь чтоб Украину разрушил русский мир, как Бахмут или Авдеевку.
maxsaf:
твою бредятину уже даже вникать не хочу. Иди
твою бредятину уже даже вникать не хочу. Иди
Эту бредятину так делают с твоим этническим народом, который ты хочешь чтоб Украину разрушил русский мир, как Бахмут или Авдеевку.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 5956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 21:15
Саба поздравляю с Днём рождения, желаю здоровья, везения, удачи, благополучия, стабильности, побольше хороших моментов!
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 21:46
Цитата:
Давно так не хохотался
Бомбежки Берлина это больше про вред германии чем помощь СССР))
maxsaf:
Санкции это больше про вред России, а не про помощь Украине. Так что не вижу сложностей в прекращении финансирования.
Санкции это больше про вред России, а не про помощь Украине. Так что не вижу сложностей в прекращении финансирования.
Давно так не хохотался
Бомбежки Берлина это больше про вред германии чем помощь СССР))
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