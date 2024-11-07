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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 15:49
#13546
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Не факт. Америка может резко прекратить помощь, тем самым прекратить войну и выйти победителями, как ни странно.

Это примерно так, тьфу тьфу, банда врывается к тебе в дом, потому что вы в семье говорите на русском, убивает кого то и и тд., ты берешь оружие у соседа и отбиваешься.
И вот у соседа в семье главнее его становится второй сосед, который за соседа замужем, отбирает свое оружие.
Бандиты идут к твоим детям чтоб убить их, получается тебя принудили к миру?
Ты будешь защищать своих детей до конца, взяв топор и вилы лежащие у тебя в сарае, или будешь просто смотреть как твоих детишек убивают , приучая тебя к миру и что?
Тебя принудят сесть с бандитами после этого и отпить чаю и пожрать беша, и все?
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:04
#13547
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Да и там в Инсте что хорошо, жалобщики пачками не жалуются на меня редакциям и редакция не сочиняет и сочиняет правила против меня одного, как то по свободнее что ли.
Никогда не думал что НГ иногда душит своими новоявленными правилами, разрабатываемыми только с помощью какой то шайки ненавистников..
Ну и просто интересна новая соцсеть, пока что
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:04
#13548
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Инстасамец?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 16:06
#13549
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Цитата:
Vit:

Ну нет конечно же, да и времени сейчас просто в обрез почему то, писать везде
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 18:46
#13550
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Сегодня у нашего доса Сабы двойной праздник. Поздравляю с днем рождения. И всех с великим праздником революции)) Желаю здоровья и кучу бабла.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:02
#13551
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Цитата:
111:
Ты за смерть детей простишь сразу бандитов и расцелуешь по приказу соседа гея?

Я в твою бредятину уже даже вникать не хочу. Иди куда шел.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:06
#13552
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Цитата:
maxsaf:
Иди куда шел.

У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:07
#13553
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Цитата:
saba:
Совсем Америка не может прекратить помощь, ибо тогда где же "сияние града на холме".

Если Трамп закончит войну за три дня - Америка так засияет, что глазам больно станет.

Цитата:
saba:
Да и напомню. во время пришествия Трампа в качестве 45 го президента, именно он требовал от других стран НАТО существенного увеличения военного бюджета

Ну, пусть и дальше требует, Украина к НАТО пока что никакого отношения не имеет.

Цитата:
saba:
Да и санкции начались по моему тоже при Трампе.

Санкции это больше про вред России, а не про помощь Украине. Так что не вижу сложностей в прекращении финансирования.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:09
#13554
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Цитата:
Vit:
У него 300 лайков в инстаграме. Нельзя так. Все таки инстасамец

Ну он же в Инстаграм шел? Вот пусть туда и дует, там ему ещё больше лайков напихают :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:10
#13555
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Цитата:
111:
Да и там в Инсте что хорошо, жалобщики пачками не жалуются на меня

Ты уже успел там рассказать, как тебя здесь унижали? :lol:
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 19:57
#13556
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Цитата:
Vit:
Инстасамец?)



ИНСТАМАЛЕЦ )

106 публикаций 68 подписчиков 39 подписок
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.11.24 - 20:47
#13557
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