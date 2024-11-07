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≡ Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50439
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
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О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24808
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 20:27
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?

Ваша аватарка что пропагандирует? Здоровую пищу или нездоровое увлечение? :lol:
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