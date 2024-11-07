Отправлено: - 14:51

В мессенджерах распространяется информация о том, что 9 и 10 ноября из-за внедрения международного формата платежных сообщений ISO в Казахстане не будут работать платежи и переводы по всем банкам, в связи с чем казахстанцам необходимо запастись наличкой на эти два дня.