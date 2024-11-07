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≡ "Платежи и переводы не будут работать" - В Нацбанке опровергли рассылку в соцсетях
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50439
"Платежи и переводы не будут работать" - В Нацбанке опровергли рассылку в соцсетях
Отправлено: 07.11.24 - 14:51
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В мессенджерах распространяется информация о том, что 9 и 10 ноября из-за внедрения международного формата платежных сообщений ISO в Казахстане не будут работать платежи и переводы по всем банкам, в связи с чем казахстанцам необходимо запастись наличкой на эти два дня.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
267
Re: “Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2...
Отправлено: 07.11.24 - 14:51
#1
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Цитата:
Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и другие услуги останутся без изменений", - сообщили в Нацбанке. Источник:

А зачем тогда наличкой запасаться?
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4576
Re: "Платежи и переводы не будут работать" - В...
Отправлено: 07.11.24 - 20:18
#2
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Почему бы нашим силовикам не найти того, кто написал такое, и не призвать к ответственности?
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