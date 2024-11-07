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≡ "Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50439
"Неравенство среди студентов". Сенатор раскритиковал планы по разделению казахстанских вузов на лиги
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
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Сенатор Амангельды Толамисов подверг критике планы правительства по распределению грантов в зависимости от лиг вузов. Это повлияет и на справедливость распределения грантов, считает депутат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6189
Re: "Неравенство среди студентов". Сенатор...
Отправлено: 07.11.24 - 18:23
#1
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Каким растением в Казахстане можно заменить плющ? Берёзкой? Сомневаюсь, что это официальное название противной травы. Хотя звучало бы красиво. КГУ член Лиги Берёзки.
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