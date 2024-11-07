Отправлено: - 17:44

юля елиссева:

Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?

Цитата:Не довод!Я,как и большинство народонаселения, пользуюсь айфоном и не знаю, кто такой Тим Кук.Сомневаюсь, что нынешняя молодёжь настолько знакома с музыкальной классикой, что в курсе сексуальной ориентации Чайковского.Так что слушать музыку и пользоваться айфонами не значит поддаваться подобной пропаганде.А вот организовывать различные мероприятия (н-р,в защиту экологии) под эгидой ЛГБТ - это можно отнести к пропаганде, а участвовать - поддаться пропаганде.