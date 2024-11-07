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Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50439
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16923
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
прежде чем изучать вопрос в обществе нужно сначала собственное расследование провести внутри гос органов
как ЛГБТ сообщества и ЛГБТ лобби влияет на работу органов власти.
может там тоже риски есть? мало ли один ЛГБТшник тянет к себе на работу своих братьев по постели тем самым создавая горизонтальные коммуникативные сети влияния)
как ЛГБТ сообщества и ЛГБТ лобби влияет на работу органов власти.
может там тоже риски есть? мало ли один ЛГБТшник тянет к себе на работу своих братьев по постели тем самым создавая горизонтальные коммуникативные сети влияния)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 642
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:39
нечего его изучать. ямно и так это чуждое движение для нас. Запрет на веки вечные. И точка!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42160
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:19
Разорвать отношения со всеми странами для начала, поддерживающих геев, а Трампу плюнуть в лицо.
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:34
Да ладно понтоватся. Трамп скажет в Астане парад - геев провести. Проведут)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1546
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:47
Цитата:
И путин в нём на первых ролях шагать будет,если Трамп прикажет. С володиным в обнимку вЯликие скрепоносцы,один в разводе с кучей любовниц и детей на стороне,а др геюга несусветный
[Исправлено: Сабыр, 07.11.2024 - 17:49]
[Исправлено: Сабыр, 07.11.2024 - 17:50]
Vit:
Трамп скажет
Трамп скажет
И путин в нём на первых ролях шагать будет,если Трамп прикажет. С володиным в обнимку вЯликие скрепоносцы,один в разводе с кучей любовниц и детей на стороне,а др геюга несусветный
[Исправлено: Сабыр, 07.11.2024 - 17:49]
[Исправлено: Сабыр, 07.11.2024 - 17:50]
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 17:10
Цитата:
Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё. Люди вспоминаю только тогда, когда власти начинают воду мутитить. Такое ощущение это больше интересно властям эти геи тд. А Люди живут другими проблемами. Зарплата, дет сады, медицина. Общество больше волнует то с чем они сталкиваются каждый день.
[Исправлено: Vit, 07.11.2024 - 17:10]
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё. Люди вспоминаю только тогда, когда власти начинают воду мутитить. Такое ощущение это больше интересно властям эти геи тд. А Люди живут другими проблемами. Зарплата, дет сады, медицина. Общество больше волнует то с чем они сталкиваются каждый день.
[Исправлено: Vit, 07.11.2024 - 17:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3608
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 17:16
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4091
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 17:44
Цитата:
Не довод!
Я,как и большинство народонаселения, пользуюсь айфоном и не знаю, кто такой Тим Кук.
Сомневаюсь, что нынешняя молодёжь настолько знакома с музыкальной классикой, что в курсе сексуальной ориентации Чайковского.
Так что слушать музыку и пользоваться айфонами не значит поддаваться подобной пропаганде.
А вот организовывать различные мероприятия (н-р,в защиту экологии) под эгидой ЛГБТ - это можно отнести к пропаганде, а участвовать - поддаться пропаганде.
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Не довод!
Я,как и большинство народонаселения, пользуюсь айфоном и не знаю, кто такой Тим Кук.
Сомневаюсь, что нынешняя молодёжь настолько знакома с музыкальной классикой, что в курсе сексуальной ориентации Чайковского.
Так что слушать музыку и пользоваться айфонами не значит поддаваться подобной пропаганде.
А вот организовывать различные мероприятия (н-р,в защиту экологии) под эгидой ЛГБТ - это можно отнести к пропаганде, а участвовать - поддаться пропаганде.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6189
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 18:20
Цитата:
Соглашусь, на 100%. Годы бегут, сегодня 58 исполнилось, но за всю мою жизнь только двоих гомосексуалистов встретил и то узнал об их тайне нечаянно. А тут целую госпрограмму собираются начинать. скажу так я уважаю личное пространство каждого человека и что там делает он в своей спальне мне глубоко безразлично! Я не любитель подглядывать в замочную скважину. Но если он сам выбирает публичность своей личной жизни гей парадами и т.д. я безусловно выскажусь против. А так в правительстве на этой теме у кого то "подгорает!"
Vit:
Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё.
Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё.
Соглашусь, на 100%. Годы бегут, сегодня 58 исполнилось, но за всю мою жизнь только двоих гомосексуалистов встретил и то узнал об их тайне нечаянно. А тут целую госпрограмму собираются начинать. скажу так я уважаю личное пространство каждого человека и что там делает он в своей спальне мне глубоко безразлично! Я не любитель подглядывать в замочную скважину. Но если он сам выбирает публичность своей личной жизни гей парадами и т.д. я безусловно выскажусь против. А так в правительстве на этой теме у кого то "подгорает!"
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 132
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 18:33
Цитата:
С днём рождения!
Здоровья, счастья, удачи и побольше позитива.
Мир и спокойствие Вам и вашему дому!
saba:
сегодня 58 исполнилось
сегодня 58 исполнилось
С днём рождения!
Здоровья, счастья, удачи и побольше позитива.
Мир и спокойствие Вам и вашему дому!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6189
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 18:45
Цитата:
Спасибо! Всё же таки сидит где то ожидание чуда. вдруг кто нибудь поздравит! Шучу! Писал не за этим, но всё равно очень приятно!
simkst:
Спасибо! Всё же таки сидит где то ожидание чуда. вдруг кто нибудь поздравит! Шучу! Писал не за этим, но всё равно очень приятно!
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