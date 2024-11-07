Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана

Отправлено: - 15:06

прежде чем изучать вопрос в обществе нужно сначала собственное расследование провести внутри гос органов

как ЛГБТ сообщества и ЛГБТ лобби влияет на работу органов власти.

может там тоже риски есть? мало ли один ЛГБТшник тянет к себе на работу своих братьев по постели тем самым создавая горизонтальные коммуникативные сети влияния)