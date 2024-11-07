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≡ Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50438
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
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О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16923
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
#1
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прежде чем изучать вопрос в обществе нужно сначала собственное расследование провести внутри гос органов
как ЛГБТ сообщества и ЛГБТ лобби влияет на работу органов власти.
может там тоже риски есть? мало ли один ЛГБТшник тянет к себе на работу своих братьев по постели тем самым создавая горизонтальные коммуникативные сети влияния)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
642
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:39
#2
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нечего его изучать. ямно и так это чуждое движение для нас. Запрет на веки вечные. И точка!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42160
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:19
#3
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Разорвать отношения со всеми странами для начала, поддерживающих геев, а Трампу плюнуть в лицо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15531
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:34
#4
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Да ладно понтоватся. Трамп скажет в Астане парад - геев провести. Проведут) 8-)
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1546
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 16:47
#5
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Цитата:
Vit:
Трамп скажет

И путин в нём на первых ролях шагать будет,если Трамп прикажет.
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