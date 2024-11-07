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≡ Первый снегопад проверяет технику на исправность, а коммунальщиков на организованность - Как чистят улицы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50438
Первый снегопад проверяет технику на исправность, а коммунальщиков на организованность - Как чистят улицы в Костанае
Отправлено: 07.11.24 - 13:03
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6 ноября для коммунальщиков объявлен первый «усиленный режим»: в 8 утра на дежурство вышло около 90 единиц техники. Их задачей было произвести очистку тротуаров и дорог первой категории, а также подъездов к соцобъектам.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1391
Re: Первый снегопад проверяет технику на исправность, а...
Отправлено: 07.11.24 - 13:03
#1
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Цитата:
в 8 утра на дежурство вышло около 90 единиц техники. Их задачей было произвести очистку тротуаров и дорог первой категории


А площадь перед областным акиматом - это конечно же дорога первой категории? :lol: Утром и в обед ездил по городу и не видел ни одной из тех "90 единиц" техники. При этом люди не могли выехать из лога Алтынсарина в сторону центра (часть до сих пор на летней резине), неплохо бы там было посыпать с утра, а то и светофор отключить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15531
Первый снегопад проверяет технику на исправность, а коммунальщиков на организованность - Как чистят улицы в Костанае
Отправлено: 07.11.24 - 13:16
#2
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Цитата:
Тот самый: и не видел ни одной из тех "90 единиц" техники.
Их нету. На показных выступления осенью я видел трактора Беларусь, грейдер, зилы 1954 года рождения. А снегоуборочной городской техники не было на фото.
В соседней ветки писали что видели 3х мужиков с лопатами) :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6186
Первый снегопад проверяет технику на исправность, а коммунальщиков на организованность - Как чистят улицы в Костанае
Отправлено: 07.11.24 - 13:19
#3
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Цитата:
Тот самый:
(часть до сих пор на летней резине)

Вот этих людей понять не могу никак! В рекомендациях везде написано , если температура воздуха держится стабильно ниже или на уровне плюс 5 время переобуваться. нет берегут эти шипы, а своё здоровье и других участников здоровья поберечь никак?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6716
Re: Первый снегопад проверяет технику на исправность, а...
Отправлено: 07.11.24 - 13:19
#4
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Цитата://387 единиц техники, включая самосвалы, грейдеры, пескоразбрасыватели, агрегаты для подметания и вывоза снега.//


Если эта техника, в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ существует и РЕАЛЬНА готова, то почему 387 единиц сразу не запустить, чем запускать 90 единиц и МУЧИТЬСЯ - непонятна логика действий ЖКХ или 387 - это МИФ ??

Цитата:
Тот самый:

Цитата:
Тот самый:
посыпать с утра
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6716
Re: Первый снегопад проверяет технику на исправность, а...
Отправлено: 07.11.24 - 14:00
#5
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Цитата:
Vit:


И ещё ГРОМКО рапортовали что приобрели - СНЕГОПЛАВИЛЬНУЮ установку - запустили её с первым снегом или ждут массового снегопада.
Полученную воду будут тупо сливать в Тобол или продавать , например, автомойкам ??
И что скажут экологи, если в Тобол ?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1545
Первый снегопад проверяет технику на исправность, а коммунальщиков на организованность - Как чистят улицы в Костанае
Отправлено: 07.11.24 - 14:33
#6
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Цитата:
ACROS:
приобрели - СНЕГОПЛАВИЛЬНУЮ установку

А кто на ней будет работать? Мы и "хобот" купили в аэропорт,а толку? Как люди ходили пешком от самолета-так и ходят. Тупо нет операторов.
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