Отправлено: - 13:06

abaika95: тогда мы сразу тебя на автобус посадим ты же у нас культурный в польше)

Цитата:Нет. Я не хочу что б у меня под старость лет глаз дёргался. Я хочу жить спокойно, получать умиротворение от жизни. Не хочу воевать с бабушками - божьими одуванчиками. Слушать от неудовлетвореных женщин жалобы что они опаздывают на работу и тп