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≡ Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50434
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 06.11.24 - 18:22
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По наблюдениям корреспондента "НГ", днём 6 ноября движение через участок с провалом было если не оживлённым, то, как минимум, постоянным. За 20 минут два автобуса № 10 проехали по провалу в обе стороны - замедляясь при приближении, бережливо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15529
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 13:06
#15
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Цитата:
abaika95: тогда мы сразу тебя на автобус посадим ты же у нас культурный в польше)
Нет. Я не хочу что б у меня под старость лет глаз дёргался. Я хочу жить спокойно, получать умиротворение от жизни. Не хочу воевать с бабушками - божьими одуванчиками. Слушать от неудовлетвореных женщин жалобы что они опаздывают на работу и тп
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6716
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 13:32
#16
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Цитата:
Vit:
сделать оклад 83 000.


Минималка у нас: 85 000 тенге. Мала-мала, арифметика жаман. Или: - привыкли по заграницам, совсем забыли какие у нас тут зарплаты.
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