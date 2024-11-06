Отправлено: - 01:00

abaika95:

А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?[/quote

....если у бабки был ...она бы была бы дедкой ....просто напросто маршрут отменили

abaika95:

Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу

Цитата:......если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант,в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели.......а так как у нас курс многовекторной политики нужно попросить наших евродрУзей чтобы обучили наших как ты говоришь аульных водил культуре вождения и прочему автобосному-грузопассажирскому ремеслу,был автобусный и тралейбусный парк всё раздолбали а за 30 лет так и не можим наладить что гордские перевозки то дороги плохие или автобусы шроты,не областных не международных автобусов нет частники камикадзе занимаются перевозками где люди гибнут ..........