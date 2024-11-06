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Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50434
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 06.11.24 - 18:22
По наблюдениям корреспондента "НГ", днём 6 ноября движение через участок с провалом было если не оживлённым, то, как минимум, постоянным. За 20 минут два автобуса № 10 проехали по провалу в обе стороны - замедляясь при приближении, бережливо.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1048
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 18:22
Внимание, вопрос #1. А зачем закупать такие автобусы, которые не могут осилить кОстанайские дороги?
Вопрос #2. Почему весь груз на водителе? Где кондукторы, где информирование пассажиров?
Вопрос #3. Когда в кОстанае научаться делать дороги за один раз, и чтоб на несколько лет? Почему отделы акимата не предъявляют претензий подрядчикам, не заставляют переделывать халтурно выполненные дорожные работы?
Вопрос #2. Почему весь груз на водителе? Где кондукторы, где информирование пассажиров?
Вопрос #3. Когда в кОстанае научаться делать дороги за один раз, и чтоб на несколько лет? Почему отделы акимата не предъявляют претензий подрядчикам, не заставляют переделывать халтурно выполненные дорожные работы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16922
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 19:45
Интересная позиция
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?
Не охринели ли перевозчики?
Какой год уже борзеют то валидаторы ставить не хотели, ныли и истерили что это им не выгодно,конечно не выгодно теневым образом с акимата бабки сосали за фейковый поток пассажиров, теперь уже борзеют доказывая что если валидатор не работает они вполне вправе требовать оплату другим образом и если человек не может оплатить они его высадят
Сколько уже скандалов в соц сетях по этому поводу.
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант
Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
То валидаторы у них не работают,истерят чтобы дал им наличку, то налички у них нет на сдачу то кюуар то проверяют то не проверяют покажи им всю операцию по оплате.
Нет культуры пассажирских перевозок
И пусть не ноют что зарплаты маленькие
Под 500 штук получают и ещё леваки пытаются делать
Нужно ужесточать мониторинг их деятельности
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?
Не охринели ли перевозчики?
Какой год уже борзеют то валидаторы ставить не хотели, ныли и истерили что это им не выгодно,конечно не выгодно теневым образом с акимата бабки сосали за фейковый поток пассажиров, теперь уже борзеют доказывая что если валидатор не работает они вполне вправе требовать оплату другим образом и если человек не может оплатить они его высадят
Сколько уже скандалов в соц сетях по этому поводу.
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант
Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
То валидаторы у них не работают,истерят чтобы дал им наличку, то налички у них нет на сдачу то кюуар то проверяют то не проверяют покажи им всю операцию по оплате.
Нет культуры пассажирских перевозок
И пусть не ноют что зарплаты маленькие
Под 500 штук получают и ещё леваки пытаются делать
Нужно ужесточать мониторинг их деятельности
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 949
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 20:42
Цитата:
Ух ты! Месяц назад. А песочком засыпать с проливом водой?! Сверху щпс-ика с цементом подпустить да катнуть пару раз туда-сюда? Ах ну да, у нас же новые технологии. Теплый асфальт, столичные нии и все такое. Еще раз-египтяне три тысячи лет назад знали как дороги строить и ремонтировать. Мы, очевидно, даже с этим не справляемся.
Он был разрыт примерно месяц назад.
Ух ты! Месяц назад. А песочком засыпать с проливом водой?! Сверху щпс-ика с цементом подпустить да катнуть пару раз туда-сюда? Ах ну да, у нас же новые технологии. Теплый асфальт, столичные нии и все такое. Еще раз-египтяне три тысячи лет назад знали как дороги строить и ремонтировать. Мы, очевидно, даже с этим не справляемся.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1653
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 01:00
Цитата:
......если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант,в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
....а так как у нас курс многовекторной политики нужно попросить наших евродрУзей чтобы обучили наших как ты говоришь аульных водил культуре вождения и прочему автобосному-грузопассажирскому ремеслу,был автобусный и тралейбусный парк всё раздолбали а за 30 лет так и не можим наладить что гордские перевозки то дороги плохие или автобусы шроты,не областных не международных автобусов нет частники камикадзе занимаются перевозками где люди гибнут ..........
abaika95:
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?[/quote
....если у бабки был ...она бы была бы дедкой ....просто напросто маршрут отменили
abaika95:
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?[/quote
....если у бабки был ...она бы была бы дедкой ....просто напросто маршрут отменили
abaika95:
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
......если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант,в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
....а так как у нас курс многовекторной политики нужно попросить наших евродрУзей чтобы обучили наших как ты говоришь аульных водил культуре вождения и прочему автобосному-грузопассажирскому ремеслу,был автобусный и тралейбусный парк всё раздолбали а за 30 лет так и не можим наладить что гордские перевозки то дороги плохие или автобусы шроты,не областных не международных автобусов нет частники камикадзе занимаются перевозками где люди гибнут ..........
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 641
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 10:52
а проехать этот участок аварийный по соседней улице нельзя было? а затем вновь вернуться на свой маршрут с другой стороны препятствия. Короче обьехать это место.
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 11:01
Цитата:
рихард:Думаю что это тоже не вариант. Увеличивается расстояние. Соответственно интервал тоже. И тогда уже другая потерпевшая напишите жалобу в НГ, в акимат и оштрафуют механика и водителя, а директору пригрозят лицензией. Вобщем вот так и живём. как не крути а жалобы все равно поступят)
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 11:32
Цитата:
С развитием интернета искусство жалоб и кляуз выросло на новый уровень! Некоторые ухитряются даже на себя компромат в интернет выкладывать! Скоро за каждой собачкой на улице блогер с телефоном бегать будет, чтобы зафиксировать, где она пописеет или покакает, а потом отправить жалобу куда нибудь. Как я тоскую по прежним неизысканным временам, когда можно было завернуть за кустик. а не бегать по городу с выпученными глазами и разрывающимся мочевым пузырём. А если не по маленькому , то вообще катастрофа
Vit:
жалобы все равно поступят)
жалобы все равно поступят)
С развитием интернета искусство жалоб и кляуз выросло на новый уровень! Некоторые ухитряются даже на себя компромат в интернет выкладывать! Скоро за каждой собачкой на улице блогер с телефоном бегать будет, чтобы зафиксировать, где она пописеет или покакает, а потом отправить жалобу куда нибудь. Как я тоскую по прежним неизысканным временам, когда можно было завернуть за кустик. а не бегать по городу с выпученными глазами и разрывающимся мочевым пузырём. А если не по маленькому , то вообще катастрофа
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 11:34
Неправильно выразился, надо было сказать нецивилизованным временам!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16922
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:07
Цитата:
ну как видим часть не сгорело а на автобусах у нас ездит)
Цитата:
не брать аульных
либо строго следить за их этикой поведения и рабочими моментами
зачем ввели кондукторов если водила сам решает как оплату брать и ехать ему или нет?
водила должен рулить и помалкивать
оплатил я или нет не его дело
кондуктор зайдет и тогда уже будет разборка
а то у них и кондуктор раз в пол года в автобус заходит еще и водилы свои правила устанавливают, как я ему оплачивать обязан
родом из Шанхая2022:
в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
ну как видим часть не сгорело а на автобусах у нас ездит)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант
.если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант
не брать аульных
либо строго следить за их этикой поведения и рабочими моментами
зачем ввели кондукторов если водила сам решает как оплату брать и ехать ему или нет?
водила должен рулить и помалкивать
оплатил я или нет не его дело
кондуктор зайдет и тогда уже будет разборка
а то у них и кондуктор раз в пол года в автобус заходит еще и водилы свои правила устанавливают, как я ему оплачивать обязан
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:14
abaika95: Не-а, я предлагаю новые правила
1.Надо понизить зарплату, сделать оклад 83 000.(не жили богато и не фиг жировать).
2. Клиент/пассажир всегда прав! Должен быть европейский уровень. (теперь если пассажир кричит езжай быстрей водитель обязан лететь, если пассажиру жарко водитель должен открыть ему форточку и предложить чай)
3. Если пассажиру не понравилась поездка. Ему должны вернуть эти 100 тенге
П.С Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания. Потому что люди у нас добрые, отзывчивые. Всегда при входе говорят добрый день, всем хорошего дня. . При выходе спасибо за приятную поездку.
1.Надо понизить зарплату, сделать оклад 83 000.(не жили богато и не фиг жировать).
2. Клиент/пассажир всегда прав! Должен быть европейский уровень. (теперь если пассажир кричит езжай быстрей водитель обязан лететь, если пассажиру жарко водитель должен открыть ему форточку и предложить чай)
3. Если пассажиру не понравилась поездка. Ему должны вернуть эти 100 тенге
П.С Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания. Потому что люди у нас добрые, отзывчивые. Всегда при входе говорят добрый день, всем хорошего дня. . При выходе спасибо за приятную поездку.
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:17
Цитата:
Правильно оказывается Марик поступает. Не сдаёт аульным свои хаты. А мы зря его ругали за это.
Ау Марик возвращайся, мы были не правы)))
abaika95:
не брать аульных
не брать аульных
Правильно оказывается Марик поступает. Не сдаёт аульным свои хаты. А мы зря его ругали за это.
Ау Марик возвращайся, мы были не правы)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16922
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:19
Цитата:
я тоже деревенским в челябе стараюсь не сдавать
сразу начинается хай-вай в большинстве случаев
Цитата:
тогда мы сразу тебя на автобус посадим
ты же у нас культурный в польше)
Vit:
Правильно оказывается Марик поступает. Не сдаёт аульным свои хаты
Правильно оказывается Марик поступает. Не сдаёт аульным свои хаты
я тоже деревенским в челябе стараюсь не сдавать
сразу начинается хай-вай в большинстве случаев
Цитата:
Vit:
Надо понизить зарплату, сделать оклад 83 000
Надо понизить зарплату, сделать оклад 83 000
тогда мы сразу тебя на автобус посадим
ты же у нас культурный в польше)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16922
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:26
Цитата:
бывает а бывает и другое
это обоюдное поведение
сфера обслуживания у нас из того же населения состоит
такие же хамы попадаются и истерички
но если население никак не переучишь то сфера обслуги обязана вести себя этично и дружелюбно
они за это бабки получают в том числе и за адекватную реакцию на неадекватов
не нравится, вперед навоз возить по деревням
Vit:
П.С Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания. Потому что люди у нас добрые, отзывчивые. Всегда при входе говорят добрый день, всем хорошего дня. . При выходе спасибо за приятную поездку.
П.С Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания. Потому что люди у нас добрые, отзывчивые. Всегда при входе говорят добрый день, всем хорошего дня. . При выходе спасибо за приятную поездку.
бывает а бывает и другое
это обоюдное поведение
сфера обслуживания у нас из того же населения состоит
такие же хамы попадаются и истерички
но если население никак не переучишь то сфера обслуги обязана вести себя этично и дружелюбно
они за это бабки получают в том числе и за адекватную реакцию на неадекватов
не нравится, вперед навоз возить по деревням
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 07.11.24 - 12:31
Цитата:
У меня однокурсница после института устроилась на работу в собес, тогда он ещё так назывался, так она очень была расстроена, что эти милые создания, эти "божьи одуванчики" в прямом смысле слова плюют на неё, а однажды пытались выдрать волосы
Vit:
Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания.
Самая прекрасная работа, это работа с населением в сфере обслуживания.
У меня однокурсница после института устроилась на работу в собес, тогда он ещё так назывался, так она очень была расстроена, что эти милые создания, эти "божьи одуванчики" в прямом смысле слова плюют на неё, а однажды пытались выдрать волосы
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