НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50433
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 19:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд ТРАМП побеждает на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Об этом сообщили агентство Associated Press и другие ведущие американские СМИ, ориентируясь на текущие данные о подсчёте голосов.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1544
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 10:42
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Дюжев делать будет?

Этот снюхавшийся персонаж позор российского кино и не более как и сам сериал про Байдена. Посмотрел 15 минут эту деградацию и переключил.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6182
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 11:24
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
снюхавшийся персонаж позор

Ю.Шевчук назвал их"клоуны апокалипсиса". А тех .кто призывает применить ядерное оружие типа Соловьёва сексуальными маньяками.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15525
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 11:31
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Первые про ядерное говорили украинская сторона. Постояно причём. Начиная с 2014 года. Всех на гельяку. Тимошенко, Горчиренко кричали про бомбу на донбас. Порошенко, тоже про детей круто исполнял Так то так
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS