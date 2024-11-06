Отправлено: - 14:37

Про стоп линию согласен, но сейчас зима на носу, сегодня не то что стоп линии не видно , но и о разметки стоит только догадываться и вспоминать где и как она была. А про знак стоп , так он не везде на подобных "пешеходных" светофорах висит. Ну и с другой же стороны всё тоже самое, и на красный же не прут и не сигналят остановившимся