НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50433
Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 14:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто наблюдаю ситуацию на перекрестке Карбышева - Гагарина одни водители останавливаются на втором светофоре , когда горит красный водителям - зелёный пешеходам (пешеходный, выделен кружком на фото) если ехать в сторону аэропорта, другие же либо прут на красный, либо сигналят тем кто остановился на красный.
Читать новость

o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
16
Re: Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 14:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике там перед светофором нет стоп линии.а так согласен кто как проезжает даже полиция
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
168
Re: Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 14:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и в дополнение, раньше , там был светофор только с одной стороны - это если ехать в сторону Автовокзала, сейчас висит с обоих сторон (походу когда замену делали с обоих и повешали).
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
168
Re: Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 14:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про стоп линию согласен, но сейчас зима на носу, сегодня не то что стоп линии не видно , но и о разметки стоит только догадываться и вспоминать где и как она была. А про знак стоп , так он не везде на подобных "пешеходных" светофорах висит. Ну и с другой же стороны всё тоже самое, и на красный же не прут и не сигналят остановившимся :lol:
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1529
Re: Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 17:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а знак пешеходного перехода там есть? этот светофор с кнопкой для пешеходов или он синхронизирован с другим?
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
168
Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 06.11.24 - 17:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Знак есть. Кнопки там вроде нет.
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
168
Re: Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 07.11.24 - 10:42
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу все ездят как все - все встали и я встану :lol: все поехали и я поеду на красный :lol: особо спешащие сигналят тормозящим ;-)
По теме светофоры там синхронизированы, даже вроде как всё 3(если считать от поворота на автоцон) но не на одном нету таблички "Стоп" про стоп линию походу можно забыть до весны :lol: (спасибо комунальщикам)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1048
Вопрос знатокам "Про светофор Карбышева-Гагарина"
Отправлено: 07.11.24 - 10:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Odin_iz_Teh:
(спасибо комунальщикам

Почти по всему городу сделали третью полосу для поворота налево, а дороги нечищены. Знак "движение по полосам" есть далеко не везде.
Кто будет в ответе за нарушение требований разметки ? Прааааааавильно. А вот только камерам это не объяснить
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS