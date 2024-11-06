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Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50433
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 19:56
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд ТРАМП побеждает на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Об этом сообщили агентство Associated Press и другие ведущие американские СМИ, ориентируясь на текущие данные о подсчёте голосов.
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Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 19:56
Трамп красавчик как ни крути , и жена у него на зависть всем
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15525
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:13
Цитата:
А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше чем с Зеленского. Скучно будет без него.
ОГПУ:
А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше чем с Зеленского. Скучно будет без него.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7188
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 20:13
Деда Дональд обещал за три дня закончить войну на окраине,Зеленский растерян, Путин потирает руки. Нетаньях отправил в отставку Минобороны. Весь мир напрягся в ожидании не пойми чего...
[Исправлено: Gljuk, 06.11.2024 - 21:13]
[Исправлено: Gljuk, 06.11.2024 - 21:13]
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:23
Цитата:
Байден позорник, старый уже, да и конфронтация с Россией глупая затея, тут отдельные персонажи так поверили в проигрыш России, что наговорили лишнего, со стороны глупо выглядят
Vit:
Байден позорник, старый уже, да и конфронтация с Россией глупая затея, тут отдельные персонажи так поверили в проигрыш России, что наговорили лишнего, со стороны глупо выглядят
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:28
Цитата:
Странно , а разве не Россия начала конфронтацию, затеяв войну в 21 веке? Был стишок такой в годы моей молодости:
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем!
ОГПУ:
да и конфронтация с Россией глупая затея,
да и конфронтация с Россией глупая затея,
Странно , а разве не Россия начала конфронтацию, затеяв войну в 21 веке? Был стишок такой в годы моей молодости:
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем!
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:30
Цитата:
Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.
Vit:
А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше
А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше
Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 20:43
Цитата:
Ну раздуют или не раздуют,это ещё не факт, конкретно на США же не нападали?
saba:
Ну раздуют или не раздуют,это ещё не факт, конкретно на США же не нападали?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1653
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 23:07
Цитата:
.....хорошо,что в другой образ не вжился,да и обошлось всё практически без кровопролития благодаря соседям,да батьки с армянами,это мы герои здесь строчить,а когда кризисная ситуация случилась все головой в песок...да saba где была наша добестная армия и прав. органы.
saba:
Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.
Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.
.....хорошо,что в другой образ не вжился,да и обошлось всё практически без кровопролития благодаря соседям,да батьки с армянами,это мы герои здесь строчить,а когда кризисная ситуация случилась все головой в песок...да saba где была наша добестная армия и прав. органы.
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 07:04
Цитата:
Нет не нападали. В России решили в ответ на наглую и беспринципную политику США и всего Запада напасть на кого послабее и к тому же земелькой поживиться!
ОГПУ:
на США же не нападали?
на США же не нападали?
Нет не нападали. В России решили в ответ на наглую и беспринципную политику США и всего Запада напасть на кого послабее и к тому же земелькой поживиться!
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 07:08
Цитата:
Ничего не понял, Вы на какие-то свои внутренние мысли отвечаете, где без кровопролития, причем батька с армянами, Вы про Кантар что ли?
родом из Шанхая2022:
Ничего не понял, Вы на какие-то свои внутренние мысли отвечаете, где без кровопролития, причем батька с армянами, Вы про Кантар что ли?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6712
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:46
Цитата:
Его Величество - Бакс - подпрыгнул.
сайлау курманов:
в ожидании не пойми чего...
в ожидании не пойми чего...
Его Величество - Бакс - подпрыгнул.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6712
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:58
Цитата:
На третий год "УСПЕШНОЙ" и "НАСТУПАТЕЛЬНОЙ" войны России против Украины начавшей под девизом "Киев за три дня", ВТОРОЙ армии мира оказаться в глубокой обороне на собственной территории и глубоко в своем тылу, в Курской области, - это разве не проигрыш России ??
Вообще - это какая то странная война - за что воюют, за какие цели ?
Русский мир ??- бред какой то.
Действительно - если русские сами не могут ВЫИГРАТЬ эту свою же собственную развязанную войнушку, то одна надежда на дедушку Трампа- тем более он обещал - за ТРИ дня.
ОГПУ:
поверили в проигрыш России,
поверили в проигрыш России,
На третий год "УСПЕШНОЙ" и "НАСТУПАТЕЛЬНОЙ" войны России против Украины начавшей под девизом "Киев за три дня", ВТОРОЙ армии мира оказаться в глубокой обороне на собственной территории и глубоко в своем тылу, в Курской области, - это разве не проигрыш России ??
Вообще - это какая то странная война - за что воюют, за какие цели ?
Русский мир ??- бред какой то.
Действительно - если русские сами не могут ВЫИГРАТЬ эту свою же собственную развязанную войнушку, то одна надежда на дедушку Трампа- тем более он обещал - за ТРИ дня.
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:59
Доллар твёрдая валюта, с приходом Республиканцев вообще попрёт вверх, хотя вероятно так и так бы попёр, тут я согласен с определёнными людьми, ничего БРИКС с долларом не сделает, детский лепет все разговоры про "крах доллара" максимум на что сил хватит это ограничить или вообще закрыть его свободное хождение в странах ЕАЭС
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1544
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 10:20
Цитата:
Видели как лавров на днях брякнул про очередное крушение доллара Вот смотришь на него и действительно напоминает старую глупую лошадь. Ну как такое нести. Кошмар.
ОГПУ:
Доллар твёрдая валюта
Доллар твёрдая валюта
Видели как лавров на днях брякнул про очередное крушение доллара Вот смотришь на него и действительно напоминает старую глупую лошадь. Ну как такое нести. Кошмар.
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