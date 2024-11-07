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≡ Ранний и поздний выход на пенсию: мажилисмен призвал Жакупову не ссорить два поколения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50433
Ранний и поздний выход на пенсию: мажилисмен призвал Жакупову не ссорить два поколения
Отправлено: 07.11.24 - 09:42
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Предложение о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам противоречит Конституции, заявил мажилисмен Айдос САРЫМ в своём запросе на имя министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7188
Re: Ранний и поздний выход на пенсию: мажилисмен призвал...
Отправлено: 07.11.24 - 09:42
#1
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Весь сырбор из-за рабочих мест которые заняли пенсионеры,а молодежь слоняется без дела и вынужден уехать на заработки далеко. Однако следуя разумной логике слов министра,почему бы кто состоялся как специалист и хочет продолжить профессию и дальше может остаться работать при этом отказавшись от пенсии. В этом я вижу патриотизм и заботу к тем кто не может уже работать и хочет выйти на пенсию. Например бывший полисмен или прокурор стал ЧСИ и сидит себе в теплом офисе пишет бумашки задолжавшим гражданам и попутно получает пенсию. Я помню знакомый дальнобойщик задолжавший около 4-х лямов по алиментам был вынужден отдать пять млн,один из которых ушел исполнителю при чем последний заработал эти деньги особо не напрягаясь. Где социальная справедливость?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
641
Re: Ранний и поздний выход на пенсию: мажилисмен призвал...
Отправлено: 07.11.24 - 10:08
#2
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если у нас и работы в достатке будет и условия привлекательные и перспективы развития, то молодежь в своей массе тут дома и останется. Зачем ехать в другие страны за поиском счастья? Но власть этими вопросами не торопится заниматься. Им в мягких креслах и так хорошо сидится. Антинародные предложения со стороны министра надо забанить.
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