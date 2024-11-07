Re: Ранний и поздний выход на пенсию: мажилисмен призвал...

Отправлено: - 09:42

Весь сырбор из-за рабочих мест которые заняли пенсионеры,а молодежь слоняется без дела и вынужден уехать на заработки далеко. Однако следуя разумной логике слов министра,почему бы кто состоялся как специалист и хочет продолжить профессию и дальше может остаться работать при этом отказавшись от пенсии. В этом я вижу патриотизм и заботу к тем кто не может уже работать и хочет выйти на пенсию. Например бывший полисмен или прокурор стал ЧСИ и сидит себе в теплом офисе пишет бумашки задолжавшим гражданам и попутно получает пенсию. Я помню знакомый дальнобойщик задолжавший около 4-х лямов по алиментам был вынужден отдать пять млн,один из которых ушел исполнителю при чем последний заработал эти деньги особо не напрягаясь. Где социальная справедливость?